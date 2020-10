Sono giornate intense per quanto riguarda il mondo degli iPhone 12. La recente presentazione ufficiale dei nuovi top di gamma Apple, infatti, mette l’azienda americana sotto la luce dei riflettori, al punto che in settimana sono arrivati i primi test riguardanti la batteria dei prodotti di questa famiglia. Alcune informazioni in merito le abbiamo già condivise nei giorni scorsi, ma oggi 22 ottobre è possibile scendere maggiormente in dettagli, concentrandoci sulla tenuta dei prodotti in termini di autonomia con l’utilizzo del 5G.

Primi test per la batteria degli iPhone 12 con il 5G

Un contributo in questo senso ci arriva direttamente da Tom’s Guide. Il test sulla batteria degli iPhone 12 utilizzando il 5G ha previsto la navigazione continuativa sul Web a 150 nit di luminosità dello schermo, lanciando un nuovo sito ogni 30 secondi fino a quando la batteria non si è scaricata. Ebbene, secondo le prime informazioni raccolte stamane, pare che per iPhone 12 e iPhone 12 Pro, eseguendo questo test su 5G e 4G, la differenza sia stata piuttosto notevole.

A detta della fonte, la versione base dell’iPhone 12 pare sia durata solo 8 ore e 25 minuti sulla rete 5G di AT&T. L’iPhone 11 dello scorso anno, è durato ben 11 ore e 16 minuti su 4G. Per fare un confronto ancora più dettagliato, i ragazzi di Tom’s Guide hanno cambiato le impostazioni dello stesso iPhone 12 in 4G e, secondo il primo test effettuato, il dispositivo ha resistito per 10 ore e 23 minuti. Più convincente l’Phone 12 Pro, con una durata di 9 ore e 6 minuti sulla rete 5G di T-Mobile. Durata che è salita a 11 ore e 24 minuti con 4G. L’iPhone 11 Pro è durato 10:24 con impostazioni 4G.

Al di là di queste considerazioni, come ho riscontrato stamane su siti come Guadagno Risparmiando, ci sono dispositivi Android del calibro di OnePlus 8T che in 5G riescono ad assicurare una durata della batteria più significativa rispetto all’iPhone 12. Vedremo se gli aggiornamenti software miglioreranno la situazione.