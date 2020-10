Quanti sono alla ricerca di dispositivi hi-tech o oggetti di elettronica di consumo a poco prezzo, saranno felici di sapere che le tradizionali offerte MediaWorld vanno ad arricchirsi in data odierna con una nuova promozione. Ci riferiamo a quella che porta il nome di Sconto Subito Wow, avviata proprio oggi, 22 ottobre 2020, dalla celebre catena di distribuzione. La promozione, come si legge sulle pagine del sito ufficiale dedicate all’iniziativa, sarà valida fino al prossimo 25 ottobre, e come suggerisce il nome consente a tutti i clienti di ricevere uno sconto immediato alla cassa. Naturalmente rispettando determinate condizioni.

Le offerte MediaWorld legate al programma Sconto Subito Wow vanno allora a modularsi in quattro diverse tipologie di sconto, divise a seconda della spesa effettuata dai potenziali acquirenti. Nello specifico, abbiamo:

Sconto di 200 euro con una spesa minima di 1500 euro

Sconto di 150 euro con una spesa minima di 1000 euro

Sconto di 100 euro con una spesa minima di 759 euro

Sconto di 50 euro con una spesa di almeno 500 euro

Di conseguenza, in cassa potremo andare a ricevere fino a 200 euro di sconto immediato, su tutta una serie di prodotti per ogni tipo di categoria. Prodotti che toccano quindi i lidi degli smartphone o quelli dei televisori, passando pure per accessori e laptop. Senza dimenticare PC gaming e console da gioco, come Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One – comprese le edizioni mid-gen PS4 Pro e Xbox One X. L’iniziativa Sconto Subito Wow è compatibile con la quasi totalità dei prodotti ad esclusione degli iPhone 12 di Apple – presentati da pochissimo dalla compagnia di Cupertino -, e per raggiungere i vari scaglioni di spesa potrete accorpare anche più prodotti. Vanno esclusi, come specifica la catena, anche gli abbonamenti, le prevendite e prenotazioni, i prodotti di editorie, i gratta e vinci, le polizze, liste nozze e similari e tutti gli articoli collegati a buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo o servizi. Cosa ne dite, approfitterete delle nuove offerte MediaWorld?