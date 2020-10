Il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna ha una data ufficiale: come già anticipato il No More Tours 2 del Principe delle Tenebre ha dovuto subire un nuovo slittamento e tutti gli spettacolo si spostano al 2022. Oggi, finalmente trova conferma la data dell’Unipol Arena di Bologna insieme ai Judas Priest.

La data fissata per il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna è l’8 febbraio 2022 e Live Nation comunica che tutti i biglietti precedentemente acquistati per le date saltate resteranno validi. Un anno particolarmente intenso, quello dell’ex voce dei Black Sabbath. Dopo il lungo ricovero a causa di una polmonite Ozzy Osbourne ha dovuto affrontare anche il lockdown e lo slittamento continuo del tour che lo avrebbe portato sul palco insieme a Judas Priest di Rob Halford.

Nel frattempo, però, Ozzy non si è dato per vinto e ha pubblicato il suo nuovo album di inediti Ordinary Man per il quale si è circondato di musicisti di grosso calibro. Intanto il Principe delle Tenebre ha annunciato di essere già al lavoro sul prossimo disco, particolarmente ispirato dalla pandemia e dal lungo tempo passato tra le mura di casa.

Per il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna sono ancora disponibi i biglietti. Nella soluzione del biglietto ordinario sono ancora acquistabili le seguenti soluzioni, tutte in vendita sui circuiti TicketOne e TicketMaster:

1° settore Gradinata Numerata – € 69,00

Tribuna Sud Numerata – € 57,50

1° settore Numerato Visione Lat. Limitata – € 69,00

2° settore Grad. Num. Visione Lat. Limitata – € 57,50

Non sono più disponibili le soluzioni Package con contenuti e disposizioni esclusive per gli acquirenti. La data definitiva del concerto di Ozzy Osbourne a Bologna arriva dopo l’ennesimo slittamento nel quale lo show era stato programmato al 19 novembre 2021: con il nuovo slittamento l’intero No More Tours 2 è stato riprogrammato al 2022, una delle conseguenze della pandemia che ha visto un ridimensionamento totale delle stagioni dei concerti in tutto il mondo.