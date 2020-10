Non esiste più Google Play Musica, nel vero senso del termine: il servizio, di cui era stato già annunciato l’addio mesi fa (in tal proposito vi avevamo anche parlato di come trasferire le librerie musicale su YouTube Music), adesso non funziona più. Provate anche voi: nel momento in cui si cerca di aprire l’applicazione comparirà una schermata in cui si apprende che la piattaforma non è più disponibile, e che è possibile scaricare oppure anche cancellare la raccolta. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, erano mesi che il colosso di Mountain View ribadiva il fatto che entro la fine dell’anno Google Play Musica sarebbe andato in pensione, annuncio che si è anche accompagnato ad una serie di recenti aggiornamenti per YouTube Music, a dimostrazione del fatto che quest’ultimo servizio si stesse preparando a dovere per il passaggio del testimone.

Molti utenti potrebbero decidere di disinstallare l’applicazione, anche se su alcuni smartphone l’operazione non sarà possibile (speriamo Big G risolva presto). In ogni caso, bisogna ricordare che le eventuali tracce musicali scaricate in locale resteranno lì, occupando memoria: per tale ragione sarà meglio cancellare i dati dalle impostazioni di sistema (potrebbe anche bastare esercitare una lunga pressione sull’icona di Google Play Musica e cliccare su ‘Informazioni‘ o ‘Dettagli‘ per arrivare subito alla schermata che ci serve, a seconda dello smartphone e del launcher utilizzato), recuperando prezioso spazio che andrebbe altrimenti indebitamente occupato (talvolta dal peso di qualche GB).

A quanti di voi mancherà Google Play Musica, e quanti invece effettueranno il passaggio a YouTube Music, provvedendo magari al trasferimento della propria libreria musicale (il procedimento non è difficile da effettuare, come potrete voi stessi appurare seguendo le indicazioni descritte in questo nostro articolo)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.