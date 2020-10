Miley Cyrus ha incontrato un alieno, a bordo di una sorta di astronave, e lo racconta.

In recenti interviste, la cantante ha parlato di un incontro davvero molto particolare: stava guidando quando si è accorta di essere inseguita da un UFO. A bordo c’era un extraterrestre che la fissava.

Miley Cyrus non è l’unico personaggio famoso che afferma di aver avuto esperienze in incontri di questo tipo. Prima di lei, Demi Lovato e Post Malone hanno raccontato le proprie esperienze con vite provenienti da altri Paesi.

“Stavo guidando attraverso San Bernardino (in California) con un amico e sono stata inseguita da una sorta di UFO“, racconta Miley Cyrus che lo paragona ad una sorta di spazzaneve volante. Aveva una pala davanti e brillava di luce gialla. Sia Miley che il suo amico lo hanno visto al pari di tutte le altre automobili ferme in strada che hanno rallentato o hanno accostato per ammirare quello strano oggetto non identificato.

“Lo posso descrivere come uno spazzaneve volante. Aveva una grande pala davanti e brillava di luce gialla. L’ho visto volare e anche il mio amico lo ha visto. C’erano altre automobili per strada e anche loro si sono fermate a guardare quindi penso che quello che ho visto era reale“.

Miley Cyrus ha vissuto, successivamente, 5 giorni strani. Tremava e non riusciva a guardare al cielo come prima. Aveva paura che gli alieni potessero tornare ma non si è sentita minacciata dalla creatura sconosciuta anche se i due si sono guardati negli occhi.

“Ho tremato per cinque giorni. Mi ha scosso. Non potevo più guardare al cielo allo stesso modo. Pensavo che potessero tornare“, ha continuato l’artista.