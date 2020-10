A pochi giorni dalla pubblicazione negli Stati Uniti, l’autobiografia di Matthew McConaughey è già un successo editoriale. Greenlights – questo il titolo originale – ripercorre avvenimenti personali che l’attore premio Oscar classifica secondo i colori di un semaforo. Sono verdi le esperienze grazie alle quali è riuscito a crescere, gialle quelle che lo hanno portato a una pausa e rosse, infine, quelle per le quali è stato costretto a fermarsi.

Che McConaughey non abbia intenzione di risparmiarsi è chiaro fin dalle pagine introduttive di Greenlights, in cui l’attore rivela di essere stato vittima di abusi sessuali durante l’adolescenza. In particolare, riporta Variety, McConaughey confessa di essere stato ricattato e costretto ad avere un rapporto sessuale non consensuale. Sono stato ricattato e costretto ad avere sesso per la prima volta a 15 anni, si legge. Ero certo che sarei andato all’inferno per aver fatto sesso prima del matrimonio. Oggi sono certo soltanto di sperare che non sia così.

Tra le pagine di Greenlights si ritrova anche la confessione delle molestie subite da parte di un uomo quando avevo 18 anni, dopo aver perso i sensi e nel retro di un furgoncino. Per quanto non offra particolari dettagli sulla faccenda, Matthew McConaughey precisa di non considerarsi una vittima delle circostanze. Non mi sono mai sentito una vittima. Anzi, ho molte prove del fatto che il mondo cospiri per rendermi felice.

Offerta Greenlights McConaughey, Matthew (Author)

Mark Manson, autore de La Sottile Arte di Fare Quello che C***o Ti Pare, presenta Greenlights come un lavoro risolutamente onesto e notevolmente schietto. Il libro di Matthew McConaughey ci invita a fare i conti con le lezioni della sua vita come lui ha fatto, e capire che il punto non è mai stato vincere, ma capire. E in effetti, si legge nelle note introduttive, quest’autobiografia è una raccolta di note messe insieme nell’arco di 45 anni:

Note sui successi e i fallimenti, le gioie e i dolori, le cose che mi hanno strabiliato e che mi hanno fatto ridere. Come essere giusto. Come stressarmi meno. Come divertirmi. Come ferire meno le persone. Come farmi ferire meno. Come essere un brav’uomo. Come dare senso alla vita. Come essere di più me stesso.

Di recente ho raccolto il coraggio di mettermi di fronte a questi diari. Ho trovato storie che ho vissuto, lezioni che ho appreso e dimenticato, poesie, preghiere, prescrizioni, convinzioni su ciò che conta, alcune fantastiche fotografie e tantissimi adesivi per l’auto. Ho trovato un tema affidabile, un approccio alla vita che mi ha dato più soddisfazione, all’epoca e ancora oggi: se sai come e quando affrontare le sfide della vita – come prendere confidenza con l’inevitabile – puoi goderti una condizione di successo che io chiamo “catching greenlights” [beccare il verde, ndr].