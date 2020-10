Debutta L’Alienista 2 su Netflix, secondo capitolo della serie thriller psicologica basata sui romanzi di Caleb Carr. Nata come miniserie, la TNT l’ha rinnovata per un altro ciclo di episodi, disponibili a livello internazionale sulla piattaforma di streaming Netflix a partire dal 22 ottobre. Negli Stati Uniti è invece andata in onda a luglio.

La storia segue le indagini dell’alienista Laszlo Kreizler, uno psicologo che indaga su una serie di omicidi di bambini a sfondo rituale, compiuti da un serial killer dal volto misterioso. Nel corso degli episodi, Kreizler si avvale dell’aiuto dell’illustratore John Moore e dell’ambiziosa segretaria di polizia Sara Howard, che aspira a diventare una detective. Le indagini sono compiute attraverso metodi inusuali per l’epoca, esaminando le patologie delle menti criminali per cercare di capire cosa induce le persone a compiere tali omicidi. Le loro pratiche si scontrano ovviamente con i metodi pragmatici della polizia, intenzionata a insabbiare tutto per non macchiare la reputazione della città di New York.

L’Alienista 2 segue la trama del secondo libro di Carr, dal titolo L’Angelo delle tenebre e vede i tre protagonisti riunirsi per cercare di prendere un killer sfuggente e pericoloso. Un anno dopo gli eventi della prima stagione, Sara ha aperto un’agenzia investigativa mentre John è diventato un reporter del New York Times. Ritrovati con il dottor Kreizler, i tre si occupano di un caso di sparizione: Ana Linares, la figlia di un console spagnolo è misteriosamente scomparsa. La loro minuziosa indagine li condurrà lungo un sentiero sinistro fatto di omicidi e inganni, sulle tracce di un assassino elusivo e pericoloso.

Come accaduto nella prima stagione, anche questo secondo capitolo esplorerà tematiche scottanti dell’epoca: dal giornalismo giallo alla corruzione istituzionale, passando per la disuguaglianza sociale e il ruolo delle donne nella società di fine Ottocento.

Nel cast de L’Alienista 2 ritroviamo Daniel Brühl nel ruolo dello psichiatra Laszlo Kreizler; Luke Evans è il reporter John Moore; Dakota Fanning interpreta l’aspirante detective Sara Howard; Douglas Smith e Matthew Shear vestono rispettivamente i panni di Marcus e Lucius Isaacson, fratelli che lavorano nella polizia di New York.

New entry della stagione, Rosy McEwen nella parte di Libby, giovane infermiera impiegata al Lying In Hospital; e Melanie Field che interpreta Bitsy Sussman, assistente di Sara presso l’agenzia investigativa.

Composta da otto episodi, L’Alienista 2 è disponibile su Netflix a partire dal 22 ottobre.