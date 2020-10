Non tarderanno ad arrivare 2 novità su WhatsApp, perché già visionate nell’ultima beta Android dell’applicazione di messaggistica. I cambiamenti riguarderanno le chiamate di gruppo ma anche lo sblocco del servizio con elementi biometrici.

Il changelog dell’ultima beta WhatsApp nella sua versione 2.20.203.3 ci viene dettagliato da WABetaInfo. La prima delle due implementazioni pensata dagli sviluppatori riguarda le chiamate di gruppo. In particolar modo, gli utenti saranno in grado di entrare in una chiamata di gruppo anche in un secondo momento e non all’inizio della stessa. Grazie all’ultimo aggiornamento, chi non entra nella conversazione al suo avvio, potrà comunque partecipare al meeting a piacimento sfruttando un pulsante ad hoc contrassegnato dalla scritta in inglese “Join”. Nella versione italiana dell’app di messaggistica, il comando potrebbe essere “Partecipa”.

Le novità su WhatsApp non riguardano sono le chimate di gruppo ma anche lo sblocco dell’applicazione in piena sicurezza con il ricorso a parametri biometrici. Da un poì di tempo, chi vuole, può scegliere di rendere accessibile il servizio solo dopo il riconoscimento di una impronta digitale, naturalmente se salvata nelle impostazioni dello smartphone Android. In particolar modo, ora gli sviluppatori hanno lavorato per implementare anche la possibilità dello sblocco con il volto. Quest’ultima funzione è naturalmente garantita solo su quei dispositivi che la includono per l’accesso a tutte le funzioni del telefono.

Tutti i cambiamenti appena presentati sono ad un passo dalla loro implementazione nel servizio di messaggistica, perché del tutto sviluppati e sembra anche funzionanti nella versione beta per Android. L’implementazione ufficiale delle opzioni dovrebbe dunque giungere nelle prossime settimane o al massimo entro la fine del 2020. Chiunque voglia già testare quanto fin qui descritto non dovrà fare altro che diventare taster dell’applicazione, aderendo allo specifico programma beta sul Play Store. In uesto modo non si perderà né questo ma neppure altri nuovi cambiamenti in arrivo.