Ormai da tempo in rete si vocifera dell’esistenza del OnePlus Nord N10 5G e N100, varianti del recente OnePlus Nord che tanto successo ha riscosso negli ultimi mesi tanto tra la critica specializzata quanto dal pubblico, che ha premiato lo smartphone dal punto di vista delle vendite. E se è vero che molti sono pronti a scommettere che i due device saranno presentati in via ufficiale il prossimo 26 ottobre 2020, allo stesso modo per il momento non è giunta alcuna conferma ufficiale dall’azienda capitanata da Pete Lau.

In attesa di scoprire se il prossimo lunedì assisteremo di fatto al reveal, tra i vicoli del web è appena apparsa un’immagine render che va a svelare l’aspetto di uno dei due smartphone, vale a dire il OnePlus Nord N10 5G. Come riportato sulle pagine del sito Gizmochina, è stato l’utente Max J ad avere diffuso tramite Twitter un render in penombra del design posteriore del Nord N10 5G, che potete ammirare anche voi nell’immagine poco più in basso, e che curiosamente va a ricordare molto da vicino l’aspetto esteriore del recente top di gamma OnePlus 8T, disponibile sul mercato solo da una manciata di giorni.

Osservando la foto, è possibile rendersi conto della presenza di angoli curvi e lati a cascata, così come di un modulo per la fotocamera rettangolare – e sempre con angoli curvi. Non solo, pare che nei negozi arriverà anche una variante blu del device mobile. Stando ai rumor circolati negli ultimi giorni, il OnePlus Nord N10 5G dovrebbe vantare un display FullHD+ da 6,49 pollici con refresh rate di 90Hz, mentre sotto la scocca dovremmo trovate un processore Qualcomm Snapdragon 690 5G accompagnato da 6GB di RAM e 128GB di spazio d’archiviazione interna. Dal punto di vista del comparto fotografico, dovremmo poi avere un sensore principale da 64MP più ultra grandangolare da 8MP e due ulteriori lenti da 2MP. Per quanto riguarda il prezzo, il Nord 10 dovrebbe costare attorno ai 400 dollari.