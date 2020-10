I selfie di Andrea Bocelli senza mascherina hanno scatenato l’ennesima ondata di polemiche. L’artista toscano è approdato in Liguria con il suo yacht, dove ormai è una vecchia conoscenza. Le foto diffuse sui social hanno determinato una serie di contestazioni sul comportamento di Bocelli ma anche su quello dei fan: nessuno di loro indossava le protezioni obbligatorie.

In tempi non sospetti, le foto con Andrea Bocelli avrebbero avuto l’unico ruolo di suscitare la curiosità della popolazione. Nel pieno dell’emergenza sanitaria, invece, il mancato impiego delle mascherine non poteva che generare una forte polemica.

Nei mesi scorsi, proprio Andrea Bocelli era finito al centro della cronaca per alcune dichiarazioni a seguito delle quali era stato sollevato un polverone mediatico. L’artista toscano, che a marzo aveva contratto il Covid, aveva dichiarato di aver violato la quarantena e di essersi sentito umiliato e offeso come cittadino per i divieti di uscire di casa e di aver disubbidito volontariamente. Non contento per quanto già espresso, Andrea Bocelli aveva aggiunto di non conoscere nessun ricoverato in terapia intensiva.

Nelle ore successive, Andrea Bocelli aveva cercato di scusarsi negando di essere un “negazionista” e di essere stato frainteso. Quello che è accaduto a Porto Venere, ha innescato una nuova polemica, riportando alla luce quello che aveva affermato in occasione dell’incontro al Senato organizzato da Matteo Salvini.

A settembre, aveva partecipato all’ultima edizione dei Seat Music Awards nel quale aveva cantato da solo e in duetto con Elisa. Le due serate sono servite a favorire la raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo, da mesi fermi in attesa che ripartano gli eventi annullati a causa dell’emergenza sanitaria.

Durante la quarantena, l’artista aveva tenuto un concerto a Milano – in Piazza Duomo – che era stato trasmesso in tutto il mondo. Dopo essere guarito dal Coronavirus, aveva dichiarato di essere disponibile alla donazione del plasma per curare i malati.