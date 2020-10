Dopo l’ottima accoglienza riservata a The Boys in the Band e i record macinati da Ratched, tocca a The Prom consolidare il successo delle produzioni Netflix di Ryan Murphy. Il film, disponibile in streaming dall’11 dicembre, si svela intanto in un primo teaser trailer, in cui il grande cast riunito dal regista e produttore dà un assaggio di sé tra glitter e promesse di grandi emozioni.

In The Prom Dee Dee Allen (Meryl Streep), vincitrice di due Tony, collabora con Barry Glickman (James Corden) a un musical fallimentare sulla First Lady del tempo, Eleanor Roosevelt. Distrutti dalla critica per le peggiori performance delle rispettive carriere, i due tentano di riscattarsi agli occhi del pubblico andando alla ricerca di cause benefiche da sostenere. A loro si uniscono la veterana di Broadway Angie Dickinson (Nicole Kidman) e lo sfortunato attore Trent Oliver (Andrew Rannells). La scelta ricade infine su Emma Nolan (Jo Ellen Pellman), liceale lesbica alla quale è vietato portare la fidanzata Alyssa (Ariana DeBose) al ballo di fine anno – il prom cui il titolo fa riferimento. Le quattro stelle di Hollywood si recano così a Edgewater, nell’Indiana, per tentare di coronare il sogno delle ragazze.

Il trailer presenta proprio il momento in cui il quartetto di stelle di Broadway si incarica di garantire alla ragazza l’opportunità di partecipare al ballo. In questo primo sguardo al film si intravedono inoltre alcuni dei personaggi secondari della storia, tra i quali la mamma di Alyssa, la signora Greene (Kerry Washington) e il confidente di Emma, il signor Hawkins (Keegan-Michael Key). Nel cast del film figurano infine Kevin Chamberlin (Sheldon Saperstein), Sofia Deler (Shelby), Logan Riley Hassel (Kaylee), Nathaniel J. Potvin (Kevin), Nico Greethan (Nick Boomer), Mary Kay Place e Tracy Ullman.

Ho visto il musical a Broadway a gennaio e ho pensato subito alle mie scelte numero uno per il cast, nomi eclatanti come Meryl Streep, Nicole Kidman, Kerry Washington e James Corden. Hanno detto subito di sì perché erano innamorati di questa storia, si legge in un commento di Ryan Murphy a Deadline. Ho pensato che fosse una cosa fantastica e ho voluto trovare due giovani donne, e credo che queste parti siano importantissime, non solo ruoli ma parti da ambasciatrici, perché dovranno portare speranza e ispirazione ai giovani gay in tutto il mondo, quindi ho voluto fare tutto a dovere.

Ci abbiamo messo sei mesi, credo che abbiamo assistito alle audizioni di oltre mille donne per entrambe le parti. È stato davvero un lungo processo. Ho guardato una marea di registrazioni, e quando è stato il turno di Ariana e Jo Ellen mi sono detto “Ecco, ci siamo, sono loro”. Il direttore dei casting mi ha chiesto se volevo chiamare qualcun altro e ho detto di no. Ho detto che me la sarei giocata, sperando che avessero una buona intesa. Le ho incontrate nello stesso momento in cui si sono conosciute. […] È stato un momento alla Cenerentola. Una cosa molto divertente, e sono veramente lieto del risultato che abbiamo raggiunto, si legge ancora.

Quando Meryl ha visto [il progetto] mi ha chiamato e mi ha detto che The Prom è un balsamo. È un po’ il ballo che il mondo quest’anno non ha potuto godersi, da nessun punto di vista, cioè il festeggiamento gioioso di qualcosa, e penso che avesse ragione a dirlo, è il commento di Ryan Murphy. Sono felice che Netflix abbia trovato il modo per farci concludere [la produzione], perché è una celebrazione di tutti e di tutto. Sono davvero orgoglioso che esca in quel periodo.

Ecco il primo teaser trailer di The Prom, su Netflix dall’11 dicembre: