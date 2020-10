La Last Call di X Factor 2020 andrà in onda stasera, giovedì 22 ottobre, su Sky Uno e su NowTV e in replica in chiaro domani sera su TV8. I 20 concorrenti che hanno superato i BootCamp saranno sottoposti ad una nuova fase di selezione dalla quale emergeranno i 12 che accederanno ai Live Show, al via la prossima settimana.

Ogni giudice, alla Last Call di X Factor 2020, dovrà eliminare 2 concorrenti dalla sua rosa di favoriti. Per farlo, sarà affiancato da alcuni ospiti d’eccezione, consiglieri in grado di orientare le decisioni di Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika.

Hell Raton dovrà comporre la categoria delle Under Donne e potrà contare sull’aiuto dei suoi colleghi e compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza.

Manuel Agnelli avrà invece al suo fianco il fumettista, illustratore e regista italiano Gipi: insieme, dovranno formare la squadra dei Gruppi.

Mika dovrà formare la categoria degli Over e per farlo avrà al suo fianco Francesco Vezzoli.

Emma Marrone sarà affiancata dal produttore e musicista Dardust e dovrà comporre il team degli Under Uomini che accederà alla fase deo Live Show.

Di seguito i concorrenti giunti alla Last Call, team per team.

I concorrenti alla Last Call di X Factor 2020

Under Uomini di Emma Marrone

Blind

Blue Phelix

Santi

Leo Meconi

Roccuzzo

Gruppi di Manuel Agnelli

Little Pieces of Marmalade

Manitoba

Melancholia

Wime

Yellow Monday

Under Donne di Hell Raton

Ale

Casadilego

Cmqmartina

Daria Huber

Mydrama

Over di Mika

Disarmo

Eda Marì

Kaima

N.A.I.P.

Vergo

I Live Show inizieranno ufficiale giovedì 29 ottobre, in diretta su Sky Uno da Milano; il 23 ottobre prenderà il via anche l’appuntamento con X FACTOR DAILY, dal lunedì al venerdì alle 19.35, su Sky Uno e NOW TV e sempre disponibile on demand per scoprire il backstage dei Live Show e le fasi di prelazione dei 12 concorrenti ammessi.