FBI e 9-1-1 2 è la coppia di serie americane che troveremo in onda questa sera su Rai2 dopo l’ennesimo cambio di programmazione. L’appuntamento è fissato per le 21.20 di questa sera quando ad aprire le danze ci penserà la replica degli ultimi episodi della prima stagione di FBI a partire dal numero 19, subito dopo, invece, l’appuntamento sarà con 9-1-1 2, le repliche dei primi episodi della serie firmata da Ryan Murphy. I fan non stanno più bella pelle soprattutto perché i nuovi episodi tardano ad arrivare anche negli Usa per via dei rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso, e allora cosa fare se non guardare delle vecchie repliche?

Ma cosa succederà negli episodi in onda oggi, 22 ottobre, su Rai2 di FBI e 9-1-1 2? Nell’episodio 19 di FBI dal titolo Conflitto di Interessi, il team dovrà occuparsi della morte di un noto diplomatico americano soprattutto quando vengono a galla dei suoi strani viaggi tra l’America e la Cina. A quanto pare il diplomatico veniva usato come pedina in un pericoloso traffico di droga e la squadra non solo dovrà venirne a capo ma dovrà fare in modo di sgominare il traffico.

Subito a seguire, poco dopo le 22.00, andranno in onda i primi due episodi di 9-1-1 2 in cui l’arrivo di Maddie (Jennifer Love Hewitt), pronta a prendere il posto di Abby (Connie Britton), e un terremoto, faranno tremare il pubblico della serie. La centralinista che abbiamo conosciuto nella prima stagione è uscita di scena nel finale e adesso a casa sua ha preso posto Maddie con grande sorpresa da parte di Bobby che presto scoprirà che la donna è in fuga dal suo marito violento e dal loro matrimonio. Sarà lei ad occupare il posto di centralinista proprio mentre il centro di Los Angeles viene scosso da un forte terremoto.

La prossima settimana, giovedì 29 ottobre, FBI e 9-1-1 2 torneranno in onda con altri episodi in replica e, in particolare, mentre la prima andrà in scena con l’episodio numero 20 dal titolo “Sotto la superficie” in cui quando un controverso leader egiziano viene a New York per effettuare un trapianto di cuore, Bell dovrà trovare l’equilibrio tra la sua opinione personale con il suo dovere professionale. A seguire toccherà di nuovo alle repliche di 9-1-1 2 in scena con gli episodi 3 e 4 dal titolo “I soccorsi non arriveranno” e “Bloccati” in cui saremo ancora alle prese con le conseguenze del terribile terremoto mentre Athena finalmente ottiene la promozione che ha sempre sognato.