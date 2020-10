Fabio Volo interpreta Max Pezzali nel video che anticipa l’album dell’artista pavese. Qualcosa Di Nuovo è stato girato dal regista Gianluca Leuzzi ed è la title-track del disco che uscirà il 30 ottobre 2020. Con questa collaborazione i due artisti suggellano ancora una volta la loro amicizia, come lo stesso Volo afferma in una dichiarazione.

Fabio Volo, infatti, è stato contattato direttamente dall’ex 883 mentre lavorava con lo stesso regista, con il quale aveva già firmato Untraditional, per partecipare al video ufficiale di Qualcosa Di Nuovo. Nel videoclip, infatti, vediamo lo scrittore e autore televisivo cantare in playback sulla voce di Max Pezzali che compare soltanto all’inizio del video e in alcuni brevi istanti insieme al figlio Hilo. Volo e Pezzali si muovo all’interno di un bowling, con il protagonista che osserva sorridente le persone presenti, come per sottolineare i concetti espressi nel testo.

Il brano è stato scritto da Max Pezzali insieme a Jacopo Ettore e Michele Canova e parla dell’importanza di osservare il mondo e l’esistenza oltre gli ostacoli e le difficoltà, un chiaro riferimento anche alla pandemia e al momento difficile che quest’anno ha unito il mondo. Max Pezzali era fermo discograficamente al 2015 con Astronave Max e durante il lockdown ha snocciolato nuovi inediti.

Del nuovo progetto ha curato la produzione Michele Canova dagli studi di Los Angeles. Qualcosa Di Nuovo è una ballata nel tipico stile del cantautore, piena di frasi semplici e dirette. Max Pezzali, del resto, ci ha insegnato che non ha bisogno di metafore per raccontare al suo pubblico il suo pensiero.

Il nuovo album è disponibile anche in edizione limitata e numerata – 1500 copie – su vinile. Di seguito il video di Qualcosa Di Nuovo, uscito nelle ultime ore, in cui Fabio Volo interpreta Max Pezzali per manifestare un’amicizia di cui lo scrittore conferma la forza sui social.