Meglio procedere subito al download dell’autocertificazione in caso si abbia la necessità di muoversi durante il coprifuoco notturno che è imminente in diverse regioni d’Italia come la Lombardia, la Campania e il Lazio. Gli spostamenti saranno giustificati solo per comprovate e serie esigenze in una fascia oraria ben precisa, in cui comunque quasi tutta la popolazione è chiamata a restare in casa.

Le prime regioni che metteranno in pratica proprio il coprifuoco notturno saranno la Lombardia, il Lazio e la Campania a poi hanno fatto seguito con ordinanze simili anche la Liguria e il Piemonte. Tra il 23 e il 24 ottobre, tutte queste regioni osserveranno il nuovo coprifuoco e chiunque si sposterà durante l’orario notturno dovrà farlo solo ed esclusivamente per lavoro o per esigenze gravi, come quelle di salute (per recarsi presso qualche presidio sanitario, in ospedale o altro servizio medico).

Il download dell’autocertificazione per spostamenti durante il coprifuoco è praticamente lo stesso per tutte le regioni interessate dalla misura di contenimento. Proprio il modello in questione potrà essere scaricato dal collegamento sottostante e dunque compilato all’occorrenza. Si tratta di un modello del tutto simile a quello che abbiamo imparato a conoscere durante il lockdown dei mesi primaverili. Almeno fino all’emissioni di documenti personalizzati per le singole regioni, si potrò far ricorso all’unico documento qui proposto.

In Lombardia il coprifuoco partirà già da oggi 22 ottobre con il divieto di uscire di casa dalle 23 e fino alle 5 di domani mattina. Nell’altra regione segnata dalla crescita esponenziale di casi ossia la Campania, la misura di contenimento partirà domani 23 ottobre. Lo stesso vale anche per il Lazio. meglio dunque premunirsi in anticipo per i casi di sola necessità con il download dell’autocertificazione che andrà consegnata agli organi di polizia in caso di controlli nottturni su strada.