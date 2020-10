Dodi Battaglia torna sullo scioglimento dei Pooh, che continua a reputare inspiegabile. L’ex chitarrista del gruppo è pronto a tornare con un album di inediti che ha voluto anticipare con il singolo One Sky, anche se il ricordo rimane ancorato alla band della quale ha fatto parte per 50 anni.

Il musicista bolognese non ha mai fatto mistero di essere stato contrario alla conclusione del progetto Pooh, posizione che ha ribadito durante una delle sue recenti interviste a Oggi, al quale ha dichiarato: “Sono stato il peggior sostenitore della scelta di sciogliersi. Mi è stato detto che, come i pugili, dovevamo ritirarci da campioni del mondo. Ma se gli sportivi a 40 anni sono brasati, per i musicisti è diverso: Mick Jagger, Elton John e tanti altri continuano a fare concerti. Però sono una persona rispettosa e ho preso atto della volontà degli altri”.

Il 70esimo compleanno di Dodi Battaglia è sempre più vicino. La speranza è quella di poter festeggiare sul palco, com’era accaduto per i suoi 50 anni di carriera a Bellaria Igea Marina: “Spero di festeggiare il mio compleanno sul palco. Il mondo della musica è allo sbando, spero che i live possano riprendere nell’estate del 2021, altrimenti inizieremo a venderci le chitarre, le case, le macchine”.

Come tutti gli artisti in questo periodo, anche Dodi Battaglia ha dovuto rimandare i concerti che aveva programma per il tour Perle. Gli spettacoli sono definitivamente annullati, senza che vi sia la possibilità di recuperare. I concerti erano già stati rimandati, ma il perdurare dell’emergenza sanitaria ne ha comportato la cancellazione definitiva.

Dopo la conclusione del progetto con i Pooh, Dodi Battaglia ha continuato a organizzare concerti che ha tenuto lungo tutta l’Italia. Diversi gli album live che ha rilasciato fino a questo momento, compreso quello dedicato a Perle nel quale ha inserito anche l’inedito scritto da Giorgio Faletti, Un’Anima, che ha anche trasformato in un singolo.