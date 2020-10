Quella che si sta creando in Italia è senza ombra di dubbio una situazione delicata, in merito alla chiusura centri commerciali nel Paese. Il provvedimento, almeno per ora, riguarda specifiche regioni e durerà durante i weekend, nel tentativo di limitare il più possibile gli assembramenti in Italia. Dunque, al di là della questione relativa a palestre e piscine, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi dopo il decreto annunciato da Conte domenica sera, è importante prendere in esame ulteriori spunti interessanti per tutti, al di là del caso della Lombardia.

Le ultime sulla chiusura centri commerciali, oltre la Lombardia

In particolare, la situazione al momento dovrebbe prevedere l’immediata chiusura centri commerciali in specifiche regioni del Paese, mentre manca un decreto che in qualche modo renda omogena la situazione in tutta Italia. L’ultima realtà ad accodarsi a questo provvedimento relativo ai fine settimana, come accennato è la Lombardia. Le altre che si erano già mosse in questa direzione sono il Piemonte e la Basilicata. Insomma, ad oggi manca un riferimento che detti la medesima linea guida per tutti.

Un bene per le regioni risparmiate, in cui si spera ancora di non dover arrivare a tanto. Anche perché la chiusura centri commerciali, pur essendo limitata ai weekend, darebbe un colpo davvero duro a tante attività. Occhio, però, perché la situazione potrebbe cambiare a breve anche per altre regioni dove i contagi preoccupano non poco i rispettivi governatori. Basti pensare a Campania e Lazio, dove De Luca e Zingaretti potrebbero muoversi ufficialmente in questo senso.

Attenzione, però, perché il prossimo DPCM tra le altre cose potrebbe disporre la chiusura centri commerciali in tutto il Paese, almeno stando alle voci che hanno preso piede proprio in queste ore. Dunque, occhi aperti negli ultimi giorni di ottobre, soprattutto nel caso in cui la curva dei contagi Covid dovesse continuare ad essere allarmante.