Ci sono smartphone della linea Samsung Galaxy che hanno già ricevuto la One UI 3.0 in versione open beta in alcuni Paesi, cosa che sappiamo offrire la possibilità di sperimentare in anteprima le novità di Android 11, l’ultima major-release dell’OS mobile di Google. L’interfaccia proprietaria del colosso di Seul, dal canto suo, aggiunge quel tocco di personalizzazione che non guasta, portata ai suoi massimi livelli di espressione dagli sviluppatori del team sudcoreano.

Come riportato da ‘SamMobile‘, una delle funzioni più attese (già da tempo disponibili su alcuni lancher di terze parti) della release è il ‘doppio tocco per dormire‘, che permette di spegnere lo schermo effettuando semplicemente un doppio tap all’interno di una qualsiasi area vuota della schermata principale o di quella di blocco. Parliamo, per farvela breve, della funzionalità inversa rispetto a quella che permette di risvegliare lo schermo attraverso un doppio tocco, già da tempo utilizzata dai proprietari degli smartphone Samsung Galaxy. Sappiate che è possibile attivare il doppio tocco per dormire a bordo della One UI 3.0, come pure disattivarla, dalle impostazioni generali, e poi entrando nella sezione delle funzioni avanzate, fino a selezionare la voce ‘Movimenti e gesti‘, e procedere all’attivazione oppure alla disattivazione della feature (che trova posto subito sotto l’opzione di risveglio dello schermo con due tocchi).

Fatto questo non si dovrà fare altro che fare ritorno alla schermata principale, mettere il Samsung Galaxy in stand-by per poi procedere a riattivarlo facendo un doppio tap su una qualsiasi parte vuota dello schermo, sia nella schermata principale che in quella di blocco. In ogni caso, il rilascio della versione finale della One UI 3.0 di Samsung è prevista per la fine dell’anno a bordo dei dispositivi abilitati a riceverla. Se avete qualche domanda da fare non esitate ad usare il box dei commenti in basso.