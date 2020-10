Visto che ha pubblicato un nuovo singolo, “Cartagine”, mi sono collegato con Raige durante la mia diretta del martedì di WE HAVE A DREAM. L’ho beccato in una stanza d’hotel, che aveva appena ordinato un po’ di cibo. Nonostante abbia questo suo nuovo progetto, è impegnatissimo in studio a scrivere canzoni per altri cantanti, tutti frementi di presentarle a Sanremo.

Alex, questo il vero nome di Raige, si divide infatti tra un lavoro di autore e quello di artista solista. Un suo brano mi piaceva un sacco: “Ulisse”. Ricordo che la fece anche al Roxy Bar in diretta da Expo a Milano insieme ai giovanissimi Benji e Fede.

Lui è nato nel periodo a cavallo tra rap e melodia e oggi si trova in un mare melmoso di trap. Infatti si definisce uno young veteran.

Raige mi ha detto:

“Siamo pieni di artisti che fanno numeri giganteschi su Spotify ma non ai concerti”

In questo ultimo periodo ha scritto con JAx, con Luca Carboni la sua canzone dell’estate e “Diamanti” per Elodie. Ironia del destino, il suo più grande successo l’ha avuto come autore di brani nell’album dei Me Contro Te, disco fisico più venduto dell’anno.

Risolto un contratto discografico nel quale si sentiva stretto, ha ritrovato la voglia di fare canzoni che gli piacciono. In una ma messo una frase che, in un periodo in cui quasi tutti gli artisti vanno alla ricerca del consenso, ha un valore artistico:

“Ti ricordi com’era scrivere canzoni una volta senza aspettarsi niente? Senza chiedersi: ma piacerà a ‘sta gente?”

“Cartagine” racconta di una relazione con una persona che è grande, piena di sé, che potrebbe distruggerti e cospargerti di sale, quello che i romani sparsero su Cartagine perché non crescesse più nulla.

La canzone parte con “Ritorneremo a guardare le stelle”, ma Raige ci tiene a precisare:

“Non c’entra con il lockdown vivendo. Chi è artista in questo periodo è morto dentro. Io un giorno vivo e uno scrivo. Se non vai in giro a sporcarti gli occhi, le mani, il cuore, la faccia… di che cosa devi scrivere? Quelli che hanno sbandierato e fatto uscire qualcosa nel lockdown secondo me hanno cavalcato un’onda e questa è una cosa che io non voglio mai più fare nella vita”

Info dalla cartella stampa:

Alex Andrea Vella, in arte Raige, è un rapper e cantautore torinese.

La sua carriera inizia nel 2005 con il suo gruppo Onemic, con il quale ha pubblicato due album e un ep.

I tratti distintivi della sua musica sono la sua scrittura evocativa, a tratti cinematografica, e la sua trasversalità: è in grado di raccontare con chiarezza e semplicità concetti importanti, senza però risultare mai banale o scontato.

Come solista ha pubblicato, dal 2006 ad oggi, 4 dischi ufficiali, un mixtape e un ep. Nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti del panorama Rap italiano come Salmo, Emis Killa, etc. e con diversi esponenti della musica leggera italiana come Annalisa nel singolo "Dimenticare (Mai)" (certificato singolo d'oro per le oltre 25.000 copie vendute – fonte FIMI).

Dal 2016 ha intrapreso la carriera di autore e paroliere, scrivendo per artisti del calibro di Tiziano Ferro, etc. collezionando numerosi dischi di platino.

Nel 2017 ha pubblicato il suo primo romanzo "Tutta la colpa del mondo" per la casa editrice Rizzoli, che ha debuttato ai vertici delle classifiche di vendita della sezione narrativa.

Con oltre 50 milioni di visualizzazioni con i suoi videoclip e altrettanti streaming su Spotify, Raige è una delle voce del nuovo cantautoriato italiano: urban nell’anima, popular nel suo modo di vedere e vivere la musica.

Scrivo e canto canzoni, tendenzialmente in quest’ordine.

Raige torna finalmente in radio con “Cartagine”, il nuovo singolo dal 2 Ottobre.

Dopo una lunga pausa, che in realtà pausa non è, perché in questo periodo il cantautore torinese si è ritagliato di diritto una spazio tra gli autori più influenti della musica italiana. Firmando canzoni per artisti e interpreti come: Luca Carboni, Tiziano Ferro, Nek, Elodie, J-Ax e tanti altri. Negli anni la sua penna ha trovato la maturità artistica, ma la sensibilità è rimasta invariata: quando ascolti una canzone scritta da lui te ne accorgi.

Colpisce il nervo scoperto, le parole scavano a fondo, e lo fa con semplicità senza scadere mai nella retorica spicciola.

In questo senso “Cartagine” ne è la riprova, oltre ad essere il giusto proseguimento del percorso intrapreso con il fortunato singolo “Occhi inverno”, uscito a Febbraio 2020, che ha collezionato complessivamente un milione di ascolti streaming senza promozione e da indipendente.

”Partiamo dal presupposto che secondo me le canzoni non vanno spiegate, perché sono uno stato d’animo, e uno stato d’animo è soggettivo, qui c’è tutta la bellezza della musica. Magari ascoltiamo entrambi la stessa canzone, ma tu ci leggi e ci vedi qualcosa di totalmente diverso rispetto a me. Perché la colleghi al tuo vissuto, a ciò che per te è importante”. “Ritorneremo a guardare le stelle e le portiere aperte della mia Volkswagen…” e qui si potrebbe pensare che Raige faccia riferimento al periodo del lockdown, che ha segnato ognuno di noi, ma ci smentisce lui stesso con queste parole:

”Ho imparato dai miei errori: mai più compromessi. La frase fa riferimento alla vita che facciamo: fatta di stress e impegni inderogabili, della carriera prima degli affetti e del tutto ora, tutto e subito. Io voglio pensare che io e lei ritorneremo a guardare le stelle, a goderci cose belle, ad avere il tempo di staccarci da tutta questa merda’‘.

