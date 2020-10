Arisa scrive poesie per combattere l’insonnia. L’artista ha voluto condividere il suo ultimo testo sui social, quello che ha scritto in una delle sue ultime nottate. Arisa ha anche ringraziato tutti coloro che hanno avuto la volontà di leggere fino alla fine.

Il brano che ha voluto condividere s’intitola Una Giornata Di Lacrime. Il testo completo è stato affidato ai suoi canali social, nei quali ha raccontato: “Scrivere è una gioia per me, grazie a chi di voi ha la pazienza di leggere. Vi penso con tanto affetto e v’intrattengo con gioia”.

In questi mesi, Arisa ha intrapreso un percorso indipendente con il quale ha rinnovato la sua musica. Il suo ritorno musicale è rappresentato da Ricominciare Ancora, che ha pubblicato ad agosto prima del ritorno sul palco nel rispetto delle normative anti-Covid.

Il suo ultimo album risale al 2019, anno in cui ha rilasciato il disco Una Nuova Rosalba In Città. L’opera era anche la prima del suo nuovo percorso in Sugar, che non sembra essere andato come sperato. Arisa è ripartita da un percorso personale e da un’etichetta indipendente con la quale ha rilasciato Ricominciare Ancora.

In questi mesi, Arisa ha anche intrapreso una lunga battaglia contro il body shaming. L’artista si è infatti mostrata completamente al naturale, raccontando anche del problema della tricotillomania che l’affligge ormai da anni.

Testo di Una Giornata Di Lacrime