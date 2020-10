Il bonus PC e Internet da 500 euro potrà cominciare ad essere utilizzato a partire da novembre 2020, come predisposto dal Comitato Banda ultra larga (Cobul), presieduto dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano. Stando a quanto riportato da ‘mondomobileweb.it‘, entreremo presto nella prima fase di usufrutto del bonus PC e Internet da 500 euro, riservato alle famiglie con valore ISEE inferiore ai 20 mila euro annui, cui seguirà una seconda fase dedicata ai nuclei familiari con reddito superiore, come pure dalle imprese. Non è ancora dato sapere quando esattamente partirà la seconda trance, anche se il Cobul ha già programmato un secondo incontro per il 27 ottobre di quest’anno, in cui probabilmente se ne discuterà.

C’è grande soddisfazione per questo progetto da parte della ministra Pisano, secondo la quale le decisioni maturate dal Comitato Banda ultra larga daranno una forte accelerata all’espansione della fibra ottica (ci sono ancora luoghi in Italia che mancano del tutto di impianti per la connettività). Open Fiber interverrà per risolvere la questione, per poter portare la banda ultra larga in ogni istituto scolastico, e non solo in alcuni. Gli impianti serviranno anche per incrementare l’efficacia della medicina a distanza, che tornerà senz’altro utile per determinare una sensibile crescita del benessere dell’intera società.

Vi ricordiamo che Open Fiber, con propri investimenti, porterà la connessione FWA (Fixed Wireless Access) in ben 171 comuni. Una bel traguardo senza ombra di dubbio, cui speriamo seguiranno nel tempo tanti altri successi di questo genere. Tornando alla questione del bonus PC e Internet da 500 euro, sappiate che a partire da novembre 2020 le famiglie con valore ISEE al di sotto dei 20 mila euro annui potranno cominciare a beneficiarne. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.