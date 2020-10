Ci sarà anche Achille Lauro al Lovers Film Festival di Torino. Per questo l’artista di Rolls Royce, nelle ultime ore, ha dispensato indizi sui social su una potenziale nuova opera. “Directed by Achille Lauro” è la scritta che ha mandato in visibilio tutti i fan. Addirittura Lauro ha attivato un account dedicato con la stessa dicitura. Cosa bolle in pentola?

Caratteri bianchi, font personalizzato e sfondo nero: questo è quanto anticipava la novità dell’artista più discusso del momento. Nelle stories, inoltre, filmati in bianco e nero che mostravano artigiani all’opera hanno alimentato la curiosità. Poi la data: 25 ottobre. Coincide con la partecipazione di Achille Lauro al Lovers Film Festival di Torino, nell’evento in cui viene proiettato il film Douze Points di Danny Sirkin. L’artista dialogherà con Vladimir Luxuria e Alessandro Zan presso la Sala Cabiria del Cinema Massimo alle 20:15.

Al centro del dibattito ci sarà la mascolinità tossica, peculiarità del culto del “maschio alpha” che specialmente oggi è contemplato nel mondo degli influencer e pseudo tali. Il tema della sessualità è particolarmente presente nelle ultime produzioni di Achille Lauro, che con Maleducata ha scoperchiato i più prepotenti esempi del glamour e dell’osare, elementi della moda e del pensiero di cui l’artista è diventato uno dei più accreditati portavoce. Lo dimostrano, inoltre, i cambi di costume dell’ultimo Sanremo che in più momenti hanno distolto l’attenzione dalla venue.

In cosa consiste la scritta “Directed by Achille Lauro”? L’artista lo ha appena rivelato: durante la 3 giorni a Torino potremo vedere la sua opera Love Is Love esposta per la prima volta nella cornice del Museo Nazionale del Cinema. A partire dalle ore 10 del 25 ottobre Love Is Love sarà visibile al pubblico. La presenza di Achille Lauro al Lovers Film Festival è uno degli eventi più attesi per la 35esima edizione della manifestazione cinematografica a tema LGBTQI, una delle più importanti in Europa.