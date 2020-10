Ha mantenuto un basso profilo fin dal debutto, ma è riuscita a conquistarsi ben cinque stagioni e la nient’affatto scontata possibilità di chiudere secondo i propri piani. You Me Her 5, la rom-com poliamorosa ideata da John Scott Shepherd, arriva su Netflix il 22 ottobre per un’ultima tornata di episodi inediti.

La storia narrata nelle scorse stagioni è quella di Jack ed Emma Trakarsky, una coppia sposata sulla soglia dei quarant’anni, ancora unita dall’amore e dalla sintonia reciproca, ma la cui vita sessuale è gravata dal peso della routine. Per darvi una svolta Jack decide di rivolgersi a un’escort, Izzy, convinto che la scappatella possa aiutarlo a sentirsi di nuovo attratto dalla moglie.

Quando però confessa il misfatto, anche Emma decide di uscire con Izzy, scoprendosene immediatamente attratta. Gli eventi che potrebbero distruggere il matrimonio dei Trakarsky mettono invece in moto una rivoluzione profonda: Jack ed Emma si innamorano – ricambiati – di Izzy, e i tre iniziano a frequentarsi e poi a vivere insieme, sfidando i pregiudizi della Portland borghese di cui sono parte integrante.

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione...

You Me Her 5 deve quindi chiudere il cerchio dando seguito agli eventi della quarta stagione, in cui Jack, Emma e Izzy consolidano il reciproco impegno in una sorta di matrimonio a tre. Ciò che fanno negli episodi successivi è provare a integrarsi nel tessuto sociale della periferia altoborghese di Portland, adattando secondo il loro stile di vita le convenzioni della coppia di mezza età sposata e con figli. Come già nelle stagioni precedenti, anche in questa circostanza You Me Her prova ad analizzare le possibili strategie di sopravvivenza di una throuple in un contesto perbenista e ripiegato su sé stesso.

You Me Her 5 è composta da dieci episodi. Gli interpreti principali del cast sono Greg Poehler (Jack Trakarsky), Rachel Blancard (Emma Trakarsky), Priscilla Faia (Izzy Silva), Melanie Papalia (Nina Martone). Fra gli interpreti secondari figurano Jennifer Spence (Carmen Amari), Ennis Esmer (Dave Amari), Jarod Joseph (Andy Cutler).

Questo il trailer di You Me Her 5, su Netflix al 22 ottobre: