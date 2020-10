L’Ultima Volta di Emis Killa e Jake La Furia è una lettera aperta a tutti i vecchi amici che oggi sono reclusi in un carcere, vittime delle dinamiche della strada e di una vita ai limiti della legalità. Con i due rapper, campioni indiscussi grazie al successo di 17, c’è anche Massimo Pericolo. I primi due scrivono, il terzo risponde da dietro le sbarre.

A rendere ancora più forte e toccante il messaggio contenuto ne L’Ultima Parola di Emis Killa e Jake La Furia è il video firmato da Igor Grbesic e Marc Lucas. Le immagini dei detenuti si alternano a quelle di un lupo in gabbia, con Massimo Pericolo seduto su una vecchia sedia come se fosse un interrogatorio: “Canterò solo su un palco”.

Il singolo racconta i due mondi ben distinti: il primo è quello di coloro che attraverso il rap, il successo e i sacrifici discografici sono riusciti a ritrovare una strada. Il secondo è quello inchiodato al passato, con persone ancora vittime delle leggi della strada. I primi portano le catenine al collo, i secondi portano le catene ai polsi. Una lettera aperta, dunque, agli amici che stanno pagando il loro debito con la giustizia e ai quali i 3 rapper chiedono di rispondere.

17 è stato un successo esplosivo, e la coppia di rapper è già pronta a tornare sul palco nel 2021 con date a Milano e Roma. L’album è un concentrato di canoni del rap old school, non senza l’apporto delle innovazioni e delle influenze dagli artisti contemporanei. I due artisti si sono celebrati con reciprocità dopo essersi seguiti per anni e nel farlo hanno accolto ospiti di livello, da Fabri Fibra a, appunto, Massimo Pericolo.

L’Ultima Volta di Emis Killa e Jake La Furia feat Massimo Pericolo è un racconto viscerale e sincero su tutto ciò che gira intorno alla vita da strada.

[Strofa 1: Jake La Furia]

Fratello abbiamo fatto più male che bene (Seh)

Abbiamo fatto i soldi sopra queste strade insieme

Te lo ricordi che potere dà il cocaetilene? (Eh)

Bruciare forte e consumarsi come le candele

Frate’, questi anni ci hanno fatto segni come un fattone di ero’ (Ah)

Puzziamo di strada come un cannone di nero (Ah)

Dentro a un banco dei pegni, ma con un cannone vero

E vivrai come un principe oppure marcirai al cimitero

Io facevo il pieno ai locali e mandavo il pubblico in tilt

Tu sopra le tangenziali facevi i buchi nei tir

Pensiamo uno all’altro quando tocchiamo le cicatrici

Dio ci ha separato, ma il diavolo ci ha tenuto uniti (Yeah)

Frate’, il tempo passa (Seh), conta i giorni, io conto i soldi (Ah)

Mette ansia la divisa di questi porci (Seh)

Ti mando un abbraccio, bro

Ti aspetto e porta i miei saluti nel braccio, bro

[Ritornello: Emis Killa]

Sono arrivati di notte alle 3

Con le sirene, cercavano te

Hanno sfondato la porta

E ti hanno messo le manette davanti ai tuoi

La gente ancora in strada mi chiede di te

Lacrime a terra mischiate a Moët

Giura che è l’ultima volta

Leggi ‘sta lettera e rispondimi appena puoi

[Strofa 2: Emis Killa]

Fratello, abbiamo fatto più male che bene (Seh)

E adesso al collo io ho collane e tu ai polsi catene (Uh)

Cresciuti all’ombra di quel blocco tra urla e sirene (Woop-woop)

La vita a volte è una burla e non sempre finisce bene

Un cane bastonato ha l’indole aggressiva

Per questo io ero quello che contava fino a 10

E tu quello che al 3 partiva

E pativa le privazioni, champagne e collane d’oro

Non c’è mai stata partita, ed infatti hanno vinto loro

Io ho fede, ma senza Dio, percorro le nostre bio

Se guardo dentro al tuo oblio potevo finirci io

Fan__lo a chi ha detto: “Addio”, lasciandoti a un altro anno

Il tuo sangue è mischiato al mio, da qui fino al camposanto

Ogni volta che calco il palco, la nostalgia calca la mano

A zonzo nella nostra via ripenso a quanti eravamo (Troppi)

Ti mando un saluto da tutti noi

Là dentro prova a fare il bravo, e rispondimi appena puoi

[Ritornello: Emis Killa & Massimo Pericolo]

Sono arrivati di notte alle 3

Con le sirene, cercavano te

Hanno sfondato la porta

E ti hanno messo le manette davanti ai tuoi

La gente ancora in strada mi chiede di te

Lacrime a terra mischiate a Moët

Giura che è l’ultima volta

Leggi ‘sta lettera e rispondimi appena puoi (Mhm-mhm, gang)

[Strofa 3: Massimo Pericolo]

Non sono infame, non dico un ca__o (Ye-yeah)

Canterò solo su un palco (Ye-yeah)

Meglio mangiare ‘sto cibo marcio (Brr-prrah)

Che sputare dove mangio (Pem, pem, pem)

Anche dentro rispettano regole

Anche tra i lupi c’è il più debole (Uh-uh)

È notte e piove dalle stelle

In prigione per sempre nella mia pelle (Gang)

Se c’è giustizia, perché non paga un altro?

Se c’è Dio, perché tua madre ha il cancro?

Non basta l’amore a cambiare vita (Grrah)

Non curi un tumore con l’aspirina, no, no

Non vuoi vedere queste cose vere

Han fatto “Il tempo delle mele” al tempo delle pere

Una condanna distrugge famiglie intere (Fan__lo)

Guarda mamma, sono in tele’ (Ye-yeah)

[Ritornello: Emis Killa]

Sono arrivati di notte alle 3

Con le sirene, cercavano te

Hanno sfondato la porta

E ti hanno messo le manette davanti ai tuoi

La gente ancora in strada mi chiede di te

Lacrime a terra mischiate a Moët

Giura che è l’ultima volta

Leggi ‘sta lettera e rispondimi appena puoi