C’è all’orizzonte un film per Benji e Bella Thorne. Qualche spoiler emerge dai social e porta all’ipotesi concreta che i due possano avere grandi progetti in mente e i grandi progetti portano al cinema.

Ma andiamo con ordine.

Negli scorsi giorni, sui social, Benji Mascolo aveva comunicato che presto si sarebbe gettato a capofitto in una nuova avventura, che nulla ha a che fare con il mondo della musica. Aveva spiegato su Twitter l’esigenza di trascorrere qualche mese lontano da casa per l’inizio di un nuovo progetto extra musicale, del quale a breve avrebbe parlato ai fan.

Qualche giorno dopo, un nuovo tweet avvicinava i fan al mondo del cinema. Benji scriveva: “Mi vogliono con i capelli mori”, lasciando intuire che – in questa nuova avventura – l’aspetto e il look sarebbero stati fondamentali.

I fan più attenti avevano già capito che il nuovo percorso avrebbe potuto portare Benji verso un film o una serie TV ma è la sua relazione sentimentale con l’attrice americana Bella Thorne ad aggiungere i tasselli che mancavano al puzzle.

Bella Thorne apparirà sulla copertina del nuovo numero di Grazia per un’intervista esclusiva. Il richiamo in copertina recita: “Bella Thorne – Amo Benji e porteremo l’amore sul set”.

Non una semplice ipotesi con scarse fondamenta, dunque, quella di un nuovo percorso cinematografico per Benjamin Mascolo. Dopo la carriera nel mondo della musica, nel duo Benji e Fede, Benji potrebbe essere pronto ad appendere la chitarra al chiodo per un’esperienza completamente diversa ma c’è chi lo ricorda in Che Dio Ci Aiuti, e spera che abbia imparato / stia imparando a recitare!

L’ultima questione da chiarire è quella a proposito del “set” in questione. Benji ha fatto ritorno in Italia e in questi giorni si trova a Roma, la città del cinema per eccellenza. Bella Thorne è in America ma sembra che presto debba raggiungere il suo amato nella città eterna. I due potrebbero quindi girare a Roma.