Dopo il lancio avvenuto un po’ in sordina di Google Stadia, è ora Amazon Luna a portare alta la bandiera dei videogame in streaming. Solo di recente, il colosso dell’eCommerce fondato e capitanato da Jeff Bezos ha infatti presentato a stampa e pubblico il suo nuovo servizio cloud, che per l’appunto permette a tutti i futuri abbonati di attingere ad un crescente catalogo di videogame giocabili in streaming, dunque senza il supporto fisico di una console. Un servizio sicuramente interessante, e che nelle ultime ore è finalmente entrato nella sua fase di Accesso Anticipato, almeno negli Stati Uniti.

La fase Early Access di Amazon Luna è iniziata nella serata di ieri, 20 ottobre 2020, come segnalato dalla stessa Amazon via social. L’azienda di Seattle ha allora iniziato ad organizzare i rollout di inviti per coloro che desiderano partecipare a questa fase di testing, che si svolgerà i USA prima di estendersi ad altri mercati occidentali e asiatici, in vista del lancio definitivo – che presumibilmente dovrebbe avvenire nel corso del 2021.

Tutti coloro che sono stati selezionati per provare in anteprima Luna andranno a ricevere tutte le istruzioni utili su come iscriversi al servizio, scaricare l’applicazione e collegare l’account a tutte le funzionalità del cloud gaming di Amazon. Non solo, grazie ai primi test – come quello riportato sulle pagine del sito The Verge -, possiamo andare a scoprire i nomi di tutti i 50 giochi attualmente presenti nella versione non definitiva di Amazon Luna. Ecco la lista completa:

Abzu

AO Tennis 2

Atomik

Blasphemous

Bloodstained: Ritual of the Night

Brothers: A Tale of Two Sons

Contra Anniversary Collection

Control

Cook, Serve, Delicious 3

Deponia Doomsday

Edna & Harvey: Harvey’s new eyes

Edna & Harvey: The Breakout

Furi

Ghost of a Tale

Grid

Hard Reset Redux

Iconoclasts

Indivisible

Infinite Mini Golf

The Pillars of the Earth

Lumines Remastered

Metro Exodus

Obduction

Overcooked 2

R Type Dimensions EX

Redout

Rez Infinite

Rime

River City Girls

Shadow Tactics

Shantae and the Pirate’s Curse

Shantae & Genie: Ultimate Edition

Sonic Mania Plus

Steamworld Dig

Steamworld Dig 2

Steamworld Heist

Steamworld Quest

Tacoma

Tangledeep

Trails of Cold Steel III

Mymmy Demastered

The Sexy Brutale

The Surge

The Surge 2

Victor Vran

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Yokus’s Island Express

Yooka Laylee

Yooka Laylee and the Impossible Lair

YS VIII Lacrimosa

Come avrete capito, questa è solo una parte dei giochi che dovrebbe arrivare al lancio di Amazon Luna. Ricordiamo che in Early Access il servizio è proposto con un abbonamento mensile dal costo di 5,99 dollari e un quantitativo illimitato di ore di gioco a 1080p e 60fps.