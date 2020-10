Dopo una prima stagione non troppo brillante dal punto di vista degli ascolti ma comunque capace di fare notizia con le sue interviste, torna in onda L’Assedio di Daria Bignardi: il talk di Nove riparte con 4 nuove puntate dal 21 ottobre, in prima serata sul canale del gruppo Discovery.

La nuova stagione al via sul canale 9 del digitale terreste, come sempre al mercoledì sera, ricomincia dopo l’interruzione della scorsa primavera. Padrona di casa de L’Assedio, la giornalista e scrittrice Daria Bignardi intervista personaggi della società civile, dello showbusiness, della politica, della cultura, dell’arte, del giornalismo, in uno studio vuoto come richiedono gli attuali protocolli sanitari anti-contagio.

Nelle quattro puntate speciali di questa nuova edizione de L’Assedio, in onda dal 21 ottobre al 4 novembre, la Bignardi potrà contare sulla presenza del cantautore Lucio Corsi e della sua band per rompere il silenzio di uno studio deserto.

La prima puntata del 21 ottobre parte nel segno del racconto dell’emergenza pandemia. E con l’aria di un uovo lockdown che si respira ormai da settimane, non poteva essere altrimenti. Ospite della prima de L’Assedio è l’infettivologo Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive all’ospedale Sacco di Milano, ormai volto noto per il pubblico televisivo perché spessissimo ospite di talk show e telegiornali per parlare dell’emergenza Covid-19, soprattutto da un punto di vista clinico.

Uno sguardo sull’attualità anche con l’intervista alla giornalista de Il Fatto Quotidiano e TPI Selvaggia Lucarelli, anche volto televisivo di Ballando con le Stelle e nota polemista tv.

Ma il debutto de L’Assedio avrà anche note di leggerezza con il fumettista Zerocalcare, autore della sua Rebibbia Quarantine andata in scena in questi mesi a Propaganda Live su La7 e ora in libreria con Scheletri. Spazio alla musica con la cantautrice Skin, vice storica degli Skunk Anansie. Altri ospiti della prima serata de L’Assedio sono Stefano Mancuso, botanico e direttore del laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale,Giovanni Storti e Francesco Bianconi dei Baustelle.

L’Assedio è in onda ogni mercoledì sul canale Nove dalle 21.10, oltre che in diretta streaming DPlay, il portale multimediale di contenuti video on demand dei canali del gruppo Discovery.