Steven Krueger da The Originals a Roswell New Mexico 3. Questa è la prima grande novità che riguarda la nuova stagione del reboot che ha conquistato anche il nostro pubblico. Al momento la serie non è ancora andata in onda in chiaro ma si è dovuta ‘accontentare’ della piattaforma Premium e Sky, ma sicuramente i fan del genere hanno apprezzato la drammatica e difficile storia d’amore tra Liz Ortecho e il suo Max Evans e aspettano con ansia di capire quando andranno in onda i nuovi episodi.

Le riprese sono iniziate la scorsa settimana e l’arrivo di Steven Krueger da The Originals non farà altro che rendere affollata e frenetica la vita della protagonista. Secondo quanto rivela Deadline l’attore tornerà in The CW per un ruolo ricorrente nella prossima terza stagione di Roswell New Mexico nei panni di Heath, l’ambizioso collega di Liz di un laboratorio high-tech a Los Angeles.

Nonostante la sua irriverenza, che Liz trova esasperante, Heath si preoccupa profondamente per il suo lavoro e, come lei, è disposto a fare tutto il necessario per rendere il mondo un posto migliore. Anche se Heath e Liz non si guardano sempre negli occhi, il loro approccio diverso alla fine la spingerà a rompere i suoi vecchi schemi e scoprire nuovi modi di guardare il mondo.

Ecco le prime foto dal set pubblicate proprio da Jeanine Mason:

Al momento non sappiamo ancora quando andranno in onda i nuovi episodi di Roswell New Mexico 3 se lo faranno a gennaio, come è accaduto per la prima stagione, o addirittura a marzo come la seconda. Non sappiamo nemmeno se il numero di episodi sarà sempre quello di 13 o se la stagione sarà un po’ più corta alla luce dell’emergenza sanitaria in corso. Sicuramente nei prossimi giorni le prime risposte arriveranno anche da The CW.