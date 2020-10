In questo mercoledì 21 ottobre è giunto il momento di prestare attenzione al Samsung Galaxy S20 Plus e all’offerta a lui dedicata sul sito online Mediaworld, proprio perché valida solo fino alla mezzanotte di oggi. Il top di gamma della serie lanciato la scorsa primavera viene proposto con uno sconto certo da non sottovalutare per chi da tempo mira ad acquistarlo a condizioni realmente vantaggiose.

Va ricordato che il prezzo di del Samsung Galaxy S20 Plus è quello di 1029 euro. Una cifra di certo non alla portata di tutte le tasche ma che proprio quest’oggi è fortemente ribassata tra le offerte online della catena di elettronica. Lo sconto complessivo sul device arriva ad essere pari a quasi 300 euro, per l’esattezza 290 euro visto che per l’acquisto sono richiesti solo 739 euro.

Il Samsung galaxy S20 Plus a queste specifiche condizioni è disponibile sia nella bella e nuova colorazione Blue Cloud ma anche in quella più tradizionale Cosmic Gray. L’ammiraglia 2021 può essere anche acquistata a rate e quindi con pagamenti da 36,95 euro per 20 mensilità. L’arrivo del pacco a casa non prevede costi di spedizioni e la consegna del telefono avverrà anche in tempi brevi, ossia entro i primi giorni della prossima settimana. Per chi ha necessità di dare indietro alla catena di elettronica un vecchio dispositivo, è previsto anche il ritiro dell’usato gratuito.

La particolare promozione dedicata al Samsung Galaxy S20 Plus non stupisce affatto e probabilmente nelle prossime settimane il prezzo del device è destinato a scendere anche in maniera significativa. Ormai è dato per certo che il prossimo Samsung Galaxy S21 verrà lanciato prima del previsto, a fine gennaio, per poi essere commercializzato ad inizio febbraio. Proprio per questo motivo, le ammiraglie già sul mercato dovrebbero vedere ribassato il loro valore, nell’ottica di smaltire scorte pregresse e preparare il mercato ai nuovi device.