Roma Videoclip premia Bugo ed Ermal Meta per Mi Manca. Non saranno gli unici ad essere premiati nell’ambito della prossima edizione di Roma Videoclip: sul fronte musicale, riceveranno riconoscimenti anche Leo Gassmann, Ultimo e Tosca.

Leo Gassmann, oltre che per il video, verrà premiato anche come artista rivelazione dell’anno.

La nuova edizione di Roma Videoclip è stata presentazione in occasione della Festa del Cinema di Roma presso lo Spazio Regione Lazio, in collaborazione di Roma Lazio Film Commission.

Già noti i primi dettagli della XVIII Edizione del Roma Videoclip – Il Cinema Incontra La Musica inclusi i nomi dei premiati per videoclip musicali che si sono fatti notare per il loro spessore artistico.

Ideata e diretta da Francesca Piggianelli, la nuova edizione di Roma Videoclip è realizzata in collaborazione con Luce Cinecittà, con il supporto di Roma Lazio Film Commission e con il patrocinio di Direzione Generale Cinema, Regione Lazio e Siae. L’evento nasce con l’intento di premiare artisti, registi e videoclip oltre alle produzioni più varie e alle serie TV.

II premi verranno assegnati nel corso della serata in programma per il 17 novembre alla Sala Fellini degli Studi di Cinecittà a Roma, in occasione della quale verranno proiettati i videoclip più rappresentativi che si aggiudicheranno il riconoscimento.

Contestualmente alla presentazione della nuova edizione di Roma Videoclip sono già stati svelati anche i vincitori scelti. Si tratta dei video di Tosca, Leo Gassmann, Ultimo, e del video di Bugo ed Ermal Meta.

I premiati a Roma Videoclip

Tosca per il videoclip Ho Amato Tutto, regia di FERZAN OZPETEK;

Leo Gassmann come artista rivelazione dell’anno e per il videoclip Va Bene Così, regia di JAMIE ROBERT OTHIENO;

Ultimo per il videoclip 22 Settembre, regia di YOU NUTS con MARCO GIALLINI E LUDOVICA MARTINO;

Bugo ed Ermal Meta per il videoclip Mi Manca, regia di EROS GALBIATI con la partecipazione di AMBRA ANGIOLINI.