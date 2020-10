Anche oggi 21 ottobre occorre fare molta attenzione a possibili anomalie con le compagnie telefoniche italiane, alla luce di problemi Vodafone che non devono essere in alcun modo sottovalutati. Nella giornata di ieri ci siamo soffermati ad esempio su Iliad, mentre l’operatore rosso non finiva al centro di approfondimenti di questo tipo da diversi mesi a questa parte a dirla tutta. Il nostro ultimo report in merito, come si può notare, risale addirittura al mese di luglio per i clienti di rete fissa e mobile.

Attenzione ai problemi Vodafone di oggi 21 ottobre in Italia

A dirla tutta, sono frammentarie al momento le notizie disponibili a proposito dei problemi Vodafone di cui si parla tanto a partire dalle 14.30 del 21 ottobre. Dando uno sguardo ai primi commenti e ad alcune segnalazioni che si possono recuperare sui social, direi che il malfunzionamento riguardi tendenzialmente sia la linea fissa, sia quella mobile. Allo stesso tempo, non ho elementi sufficienti per parlare di geolocalizzazione dell’anomalia, ma è chiaro che lo scenario possa in teoria cambiare da un momento all’altro.

Resta il fatto che potete continuare a tener traccia dei problemi Vodafone attraverso l’apposita pagina di Down Detector. Come sempre accade quando mi ritrovo nelle condizioni di dover parlare di problemi Vodafone o di altre compagnie telefoniche, mi rivolgo ai nostri lettori affinché possano rilasciare un commento qui di seguito. Così facendo, avremo finalmente le idee più chiare sulla natura del disservizio che risulta ancora in corso.

Aggiornamento ore 15:22. La curva delle segnalazioni sui problemi Vodafone continua a crescere. Magari non si potrà parlare di down, ma l’anomalia non è certo isolata. Appena ci saranno comunicazioni ufficiali da parte della compagnia telefonica, provvederemo ad aggiornare l’articolo di oggi.