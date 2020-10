Il produttore cinese sta dimostrando di darsi un bel da fare nel distribuire Android 11 ai proprio smartphone Xiaomi e Redmi, come nel caso degli ultimi Redmi K20 e Redmi K30 4G, che proprio in queste ore hanno cominciato a ricevere la beta settimanale della MIUI 12 basata proprio sulla più recente major-release dell’OS mobile di Google (all’inizio solo per quanto concerne il software cinese). Come riportato da ‘gizmochina.com‘, l’OEM è l’unico produttore Android a sfornare build settimanali di software beta per i propri dispositivi. Tali release permettono agli utenti di sperimentare nuove funzionalità prima che vengano rilasciate al pubblico in generale.

Attualmente, il programma beta è limitato alla Cina poiché la casa ha chiuso il relativo programma globale l’anno scorso. Ormai è passato più di un mese da quando il colosso di Mountain View ha rilasciato ufficialmente Android 11, ma sono già tanti gli smartphone Xiaomi ad aver ricevuto la build beta MIUI basata su Android 11, come nel caso dei vari Xiaomi Mi 10, Mi 10 Ultra, Redmi K30 Pro, Mi CC9 Pro, Redmi K30 5G e Mi 10 Youth Edition. Ora anche Redmi K20 e Redmi K30 4G si aggiungono a questa lista, avendo ricevuto stamane la loro prima versione beta settimanale di MIUI 12 basata su Android 11 (anche le loro prossime build saranno basate sull’ultima versione di Android).

Redmi K20 e Redmi K30 4G, alla luce di quanto detto, dovrebbero ricevere l’aggiornamento stabile di Android 11 molto presto, ma comunque non prima di qualche settimana, ovvero il tempo necessario ai test di segnalare eventuali bug per poter poi permettere agli sviluppatori di correre ai ripari. Pensate che gli attuali top di gamma Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro non hanno ancora ricevuto la versione stabile di Android 11, che, con molta probabilità, arriverà nel corso delle settimane che verranno.