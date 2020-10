Bisogna prestare molta attenzione al nuovo aggiornamento che è stato concepito a fine ottobre per il Samsung Galaxy S20, considerando il fatto che dopo l’installazione del pacchetto software ci potrebbero essere anomalie assai limitanti. Almeno sulla carta. A dirla tutta, pochissimi giorni fa su queste pagine abbiamo parlato del nuovo aggiornamento concepito per il top di gamma 2020, ma è chiaro che oggi si debba andare oltre, immaginando i possibili scenari che si potrebbero configurare per il pubblico anche qui in Italia.

Primi problemi segnalati con l’ultimo aggiornamento di ottobre per il Samsung Galaxy S20

Come riporta correttamente Sammobile, infatti, quando rilasci quattro aggiornamenti software per una linea di smartphone nel giro di poche settimane, ci sono buone probabilità che i test non siano stati così approfonditi come dovrebbe essere. Partendo da questi presupposti, anche per un top di gamma come il Samsung Galaxy S20 i problemi sono dietro l’angolo e potrebbero condizionare negativamente l’esperienza utente del cliente. Basti pensare alle informazioni raccolte oggi 21 ottobre.

Ed è esattamente quello che pare sia successo ai possessori dei vari Samsung Galaxy S20, S20 + e S20 Ultra, in riferimento al mancato funzionamento della rete KPN nei Paesi Bassi. A quanto pare, infatti, l’ultimo aggiornamento trapelato proprio in questi giorni ha completamente bloccato la connettività 4G sui loro telefoni. Ora, se da un lato è evidente che la questione riguardi qui un operatore straniero, è altrettanto chiaro che dovremo tenere gli occhi aperti nei prossimi giorni anche qui in Italia.

Approfondendo la questione, emerge che il problema riguardi tutte le reti KPN, inclusi i provider virtuali come SimYo, Budget Mobile, YouFone e Lebara, ed entrambe le varianti LTE e 5G dei tre modelli che fanno parte della famiglia Samsung Galaxy S20 (il Galaxy S20 FE non è interessato). I telefoni non riescono a connettersi al segnale 4G e al momento non esiste una soluzione nota tranne il ripristino del firmware precedente.