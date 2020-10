Una vera e propria doccia fredda è quella per la mancata conferma della riapertura delle scuole in Campania il prosimo 26 ottobre, dopo le caute speranze della giornata di ieri. Nella notte, il governatore Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza, la numero 83, che gela gli animi dei più giovani studenti delle primarie che vorrebbero ritornare tra i banchi ma anche dei relativi genitori. Salvo nuove indicazioni, la situazione resta la stessa già nota e la campanella suonerà ancora (e sarebbe anche il caso di dire forse) solo dopo il 30 ottobre.

L’ordinanza della regione governata da De Luca è visualizzabile per intero al seguente collegamento. Come anticipato, nel documento ufficiale si conferma che (almeno per ora) le scuole in Campania resteranno chiuse fino al 30 ottobre. L’andamento della situazione epidemiologica legato alla forte diffusione di contagi da Covid-19 spinge alla sospensione delle attività in presenza sia per gli istituti primari che per quelli secondari di ogni grado. L’unica eccezione, per il momento, è rappresentata da quelle attività riservate agli alunni con disabilità o con disturbi dello spettro autistico. Per questi ultimi, le lezioni in presenza sono consentite, naturalmente sempre nel rispetto di tutte le norma di prevenzioni stabilite fin qui dai protocolli del Ministero dell’Istruzione.

Va pure detto che l’ordinanza di De Luca, nonostante confermi la chiusura delle scuole in Campania fino a fine mese, lascia aperto pure un piccolo spiraglio per la ripresa delle attività un po’ prima. Si da in effetti mandato all’Unità di Crisi regionale di monitorare costantemente tutti i casi connessi al mondo della scuola per valutare anche i rischi di un’eventuale riapertura anticipata al 26 ottobre ma solo per la scuola primaria e dunque le elementari. Al massimo la conferma per la ripartenza delle lezioni in presenza dal prossimo lunedì potrebbe giungere nel fine settimana prossimo, difficilmente prima.