La distribuzione ufficiale di Android 11 ha avuto luogo all’incirca un mese fa, ma i bug che affliggono la nuova major-release dell’OS mobile di Google continuano a farsi avanti. Come riportato da ‘androidpolice.com‘, alcuni dei malfunzionamenti sono stati anche evidenziati di recente da chi ha già provveduto all’installazione di Android 11. Uno degli ultimi bug emersi va ad infastidire soprattutto i gamers mobile, o comunque tutti quegli utenti che sono soliti utilizzare applicazioni a schermo intero.

Il problema si riferisce alla barra di navigazione o di stato, che rimane visibile a display anche quando sul dispositivo si stanno eseguendo applicazioni a schermo intero (come nel caso di alcuni titoli videoludici o di app come YouTube nel momento in cui vengono eseguite in modalità ‘full screen’, occupando tutto lo schermo per evitare possibili distrazioni all’utente). Dopo l’aggiornamento ad Android 11 sono diversi i soggetti che lamentano di non poter più utilizzare applicazioni a schermo intero, vedendosi indebitamente occupata una parte dello schermo che prima era libera.

Purtroppo, almeno per il momento, non sembrano esserci soluzioni per eludere il bug che affligge Android 11, che sembra avere luogo anche a bordo di dispositivi Samsung con One UI 3.0, naturalmente in accoppiata all’ultima major-release dell’OS mobile di Big G, oltre a tutti quei terminali che hanno già in qualche modo ricevuto l’aggiornamento, in beta come in versione finale), anche se non sappiamo se riguardi soltanto le applicazioni del team di sviluppo Google. Adesso che le segnalazioni del disturbo stanno crescendo in modo più o meno vertiginoso speriamo che chi di dovere possa correggere il bug, permettendo così agli utenti di riprendere ad utilizzare le applicazioni a schermo intero, quando naturalmente previsto. Se volete farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.