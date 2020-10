Le ultime ore hanno portato sotto i riflettori una golosissima novità per gli appassionati di calcio, vale a dire l’arrivo de La Liga su Twitch. La massima serie spagnola sembra destinata ad approdare sulla nota piattaforma di streaming. Un evento che si può tranquillamente definire epocale, e che potrebbe quindi rappresentare un momento chiave in vista del futuro.

L’importanza di Twitch sta divenendo sempre più chiara, col passare del tempo. Numeri in crescita quelli fatti registrare negli ultimi mesi, con le figure provenienti da quest’ambito che stanno assumendo sempre più consistenza a livello mediatico.

Era dunque solo questione di tempo prima che anche i big dell’industria sportiva guardassero con interesse a questo mondo. E La Liga su Twitch rappresenterà presumibilmente soltanto il primo passo, da parte del mondo del calcio, questa direzione.

La Liga su Twitch, le trasmissioni calcistiche cambiano volto?

Ma cosa vuol dire effettivamente l’approdo de La Liga su Twitch? L’approdo del campionato spagnolo sulla piattaforma si traduce in un’espansione esponenziale dell’offerta legata proprio al mondo del calcio iberico. Grazie al canale dedicato, si potrà infatti fruire di contenuti esclusivamente pensati per il pubblico di Twitch, da interviste ad approfondimenti, curati dai maggiori esperti del settore.

Ma potrebbe questa nuova avventura portare alla visione di partite anche in chiaro? Al momento non sono disponibili dettagli in merito, sebbene il tutto non sia da escludere. La scelta, in questo caso, potrebbe ricadere magari su un match per ogni giornata, attentamente selezionato tra quelli disponibili. Magari non una partita di cartello, ma una di media classifica è ampiamente preventivabile.

E potrebbe essere un’avventura, quella de La Liga su Twitch, che potrebbe stimolare lo spirito di emulazione della nostrana Serie A. Sviluppi che potrebbero portare a revisioni dei palinsesti anche dei programmi televisivi. La rivoluzione del calcio, in termini di fruizione, è alle porte?