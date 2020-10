Il primo promo di The Resident 4 e delle altre serie Fox di ritorno finalmente in tv è servito. La rete ha alzato il velo su quello che vedremo annunciando che quello che ci attende sarà un gennaio affollatissimo ancor peggio del solito periodo settembre/ottobre quando tutte le nostre serie tv preferite tornano in onda dopo l’estate. Questa volta, a causa della pandemia in corso, abbiamo dovuto aspettare qualche mese in più ma sicuramente l’inizio del nuovo anno porterà in tv tanti episodi da vedere e non solo negli Usa.

Dopo gli annunci di The CW e le prime immagini di alcuni degli show ABC, anche FOX ha deciso di lanciare il promo con le prime immagini di The Resident 4, 9-1-1 3 e il suo spin-off 9-1-1 Lone Star 2, e Prodigal Son 2. Le immagini messe insieme non mostrano niente di nuovo, o quasi, mettendo insieme l’adrenalina della serie di Ryan Murphy e il suo spin-off ma anche i volti rassicuranti dei medici di The Resident 4, ma non solo.

Il primo promo di The Resident 4 e compagni annuncia anche la collocazione delle serie all’interno della settimana e, in particolare, rivela che il medical drama con Matt Czuchry ed Emily VanCamp occuperanno il martedì sera insieme a Prodigal Son 2 mentre al lunedì andranno in onda le due serie sorelle, 9-1-1 3 e 9-1-1 Lone Star 2.

Ecco il promo FOX:

Queste ultime due poi sbarcheranno su Sky per la solita messa in onda quasi in contemporanea con gli Usa (magari tra l’inverno e la primavera) mentre Prodigal Son 2 continuerà ad andare in onda su Premium (e Sky). Altra storia invece per The Resident 4 che dovrebbe andare in onda in contemporanea su Fox e poi attendere il passaggio in chiaro sulla Rai. Ed è qui la novità importante.

Dopo l’ultimo flop estivo della scorsa estate, sembra proprio che la visione della serie si sposterà su Rai2 a cominciare già dagli episodi della seconda stagione ancora in sospeso che dovrebbe riprendere a gennaio in coppia con The Good Doctor 4. I fan italiani potranno finalmente godersi la serie? Lo speriamo.