Il nuovo album di Paul McCartney esce l’11 dicembre. Come fa notare Rockol, la ricerca sui siti di vendita fornisce succose anticipazioni, compresa la cover del nuovo album dell’ex Beatle che è pronto a dare un naturale erede a Egypt Station rilasciato nel 2018.

Si conferma anche il titolo, McCartney III, che si lega ai lavori precedenti rilasciati nel 1970 e il 1980. Il titolo si evince dalla cover comparsa nelle prevendite e che rivela anche la data d’uscita dell’opera, ormai sempre più vicina alla sua pubblicazione dopo mesi di indiscrezioni.

La crisi pandemica ha determinato l’annullamento dei concerti che l’artista doveva tenere nel 2020, comprese quelle italiane di Napoli e di Lucca. McCartney aveva intrapreso una vera e propria battaglia per ottenere il rimborso monetario dei biglietti, che era previsto unicamente tramite voucher.

Il Covid ha, inoltre, fermato le sue sessioni in studio, che sarebbero riprese solo di recente. Il suo nuovo album è quindi rimasto in sospeso per diversi mesi. Sembra, però, che l’ex Beatle si sia impegnato in prima persona per la chiusura di alcuni brani del nuovo disco in uscita.

In una recente intervista, McCartney ha dichiarato:

“Sono stato in grado di scrivere e entrare nella musica, iniziare canzoni, finire canzoni. Avevo alcune piccole cose da scrivere e il lockdown mi ha dato il tempo di finire alcune canzoni che avevo messo da parte”.

L’annuncio ufficiale dell’arrivo del nuovo album sarà dato – secondo fonti statunitensi – entro la fine di ottobre. La ricostruzione degli indizi portano a McCartney III, in uscita il prossimo 11 dicembre. Com’è noto, Paul McCartney è un perfezionista maniacale e si è occupato in prima persona di mettere a punto i lavori per la sua nuova opera.

I concerti che avrebbe dovuto tenere in Italia sono ufficialmente annullati. I biglietti già acquistati sono rimborsati secondo le normative vigenti, così come aveva voluto l’artista che si era battuto per la causa.