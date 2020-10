Il finale di Mare Fuori in onda mercoledì prossimo, 28 ottobre, farà una vittima illustre? I fan della serie di Rai2 con Carolina Crescenti e i “suoi” ragazzi, sono pronti a rimanere con il fiato sospeso fino a quando non si capirà se ci sarà una morte sconvolgente nel finale della prima, e non unica stagione, oppure no. A spianare la strada verso quello che sarà il finale di Mare Fuori ci penserà il quinto appuntamento in onda oggi, 21 ottobre, con i due episodi dal titolo “Legami spezzati” e “Le forme dell’amore” in cui Filippo appena rientrato all’IPM informa Ciro che l’operazione non è andata a buon fine ma è tormentato e teme il peggio.

Se venisse a galla la verità Filippo finirebbe nei guai e per questo Carmine si propone di aiutarlo cerco di far ricadere la colpa su Pino che, intanto, si lascia travolgere dalla gelosia nei confronti del rapporto che il nuovo arrivato ha instaurato con il boss. Questo basterà a tenere Filippo lontano dai guai? Sembra proprio di sì visto che Ciro si concentrerà su Pino e finirà col rapire il suo amato cane Tyson per ucciderlo e ottenere così la sua vendetta.

Ecco il promo degli episodi di questa sera:

Intanto, nel secondo episodio di Mare Fuori, Filippo prova ad aiutare Carmine a tenersi lontano da un altro bagno di sangue salvando così la sua vita, quella di Nina e del bambino che porta in grembo. Per farlo prova a coinvolgere la sua famiglia organizzando la sua fuga. Il giovane riesce a far ricoverare Carmine in ospedale, da lì fuggirà all’estero con i soldi e la complicità dei suoi ma lui ha il compito di trovare il modo di uscire dall’ospedale ed eludere il controllo della Polizia che lo piantona.

Il finale di Mare Fuori andrà in onda la prossima settimana con gli ultimi due episodi dal titolo “Fai la cosa giusta” e “Morire per vincere” in cui Ciro scopre che Filippo ha mentito sul carico di droga e quindi medita vendetta. Questa volta in aiuto al giovane arriva Nad che escogita un piano per farlo finire in isolamento, lo stesso in cui finirà anche Carmine quando il suo tentativo di fuga con Nina si concluderà con un niente di fatto. Il giovane boss chiederà a Filippo di dire la verità per salvarsi ma lui si schiererà al fianco dell’amico. Come andrà a finire per loro?