L’agenda di Jake Gyllenhaal è sempre più fitta di impegni televisivi. Secondo quanto diffuso da WarnerMedia, l’attore sarà coinvolto nella produzione esecutiva e nell’interpretazione di The Son, serie limitata HBO ispirata al romanzo Il Confessore dello scrittore norvegese Jo Nesbø. La regia sarà affidata a Denis Villeneuve, impegnato anche come produttore esecutivo insieme alla showrunner Lenore Zion e alla Kilter Films di Jonathan Nolan e Lisa Joy, già artefici dell’adattamento televisivo di Westworld.

Jonah e Lisa sono una forza creativa formidabile e siamo entusiasti di collaborare ancora con loro, insieme alla fantastica Lenore, all’adattamento del romanzo di Jo Nesbø, si legge nel comunicato di Francesca Orsi, Executive Vice President di HBO Programming. Denis è un maestro nel tessere narrative uniche e visivamente squisite, Jake è un attore e un produttore di talento, il cui lavoro sconfina spesso in ambiti provocatori e appassionanti, e naturalmente lui e Denis hanno già collaborato in modo eccellente. Siamo più che entusiasti di scoprire in che modo questo team stratosferico intenda affrontare un lavoro così eccezionale.

Secondo quanto riportato da Variety, The Son è il primo progetto di cui la Nine Stories di Jake Gyllenhaal si è fatta carico nel 2016. Il coinvolgimento di Villeneuve è stato quasi immediato e avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un film. Solo in seguito si è optato per l’adattamento televisivo, per il quale è stata chiesta la collaborazione di Jonathan Nolan e Lisa Joy.

Il Confessore, accolto da ottime recensioni, è uno dei lavori di punta di Jo Nesbø, autore crime fra i più apprezzati dal pubblico. Il romanzo racconta le vicende di Sonny Lofthus, il cui mondo crolla il giorno in cui torna a casa e trova il padre morto suicida. In quel momento comincia a drogarsi, e quando compie trent’anni è in carcere già da dodici per duplice omicidio. Nonostante la problematica situazione personale, per i compagni in prigione diventa una sorta di confessore. La storia che davvero rimescola le carte di Sonny arriva quando un detenuto gli rivela che in realtà suo padre è stato ucciso. Questa notizia restituisce a Sonny il desiderio di vivere e riconquistare la libertà: il suo scopo, ora, è punire i colpevoli uno alla volta.

The Son è il secondo progetto al quale Jake Gyllenhall lavorerà in collaborazione con HBO. Il primo, annunciato nell’aprile 2019, è l’adattamento televisivo di Lake Success, romanzo di Gary Shteyngart. La storia è quella di Barry Cohen (interpretato da Gyllenhaal), manager di hedge fund miliardari, narcisista e per certi versi alienato dalla realtà. Messo a dura prova da un’indagine governativa e dalla diagnosi di autismo del figlio di tre anni, Barry lascia New York in cerca di una vita più semplice e romantica in compagnia di una vecchia fiamma dei tempi del college.

La moglie, intanto, deve fare i conti con i propri demoni quando l’ideale di una vita perfetta frutto del benessere si scontra con la dura realtà dei fatti. È proprio l’umanità imperfetta di questo piccolo universo di americani privilegiati a ispirare la penetrante analisi di Shteyngart, un’osservazione acuta e impietosa del caos della vita, della complessità dei rapporti familiari e di ciò che rende davvero grande l’America.

Risale invece ad agosto 2020 l’annuncio dell’adattamento tv di A Suspense Novelist’s Trail of Deception, un lungo, appassionante e molto popolare articolo scritto da Ian Parker e apparso sul New Yorker nel febbraio 2019. Le vicende narrate sono quelle di Dan Mallory (interpretato da Gyllenhaal), autore del thriller The Woman in the Window – La Donna alla Finestra il titolo italiano –, pubblicato nel 2018 sotto lo pseudonimo di A.J. Finn e diventato uno dei maggiori bestseller nella storia recente del New York Times.

Secondo i primi dettagli riportati da Deadline, la serie assumerà il punto di vista un narratore non affidabile e racconterà come questi abbia curato i suoi inesistenti tumori al cervello, pianto la morte di familiari ancora vivi e continuato a manipolare gli altri nel tentativo di farsi perdonare qualsiasi malefatta.