Possibile che Ghost of Tsushima 2 sia già effettivamente in fase di sviluppo? Difficile, ma di certo non impossibile. D’altronde il mondo dei videogiochi viaggia veloce, con le nuove uscite che si susseguono senza soluzione di continuità.

È pur vero che l’apertura del cantiere per una nuova produzione non permette in alcun modo di fare stime veritiere su una possibile data d’uscita. Troppe le variabili da prendere in considerazione, con i tempi di sviluppo che possono protrarsi per tempi indefiniti. E, verosimilmente, per mettere le mani su una produzione la cui lavorazione è appena cominciata occorrerà pazientare una manciata di anni.

Ghost of Tsushima 2 potrebbe quindi essere già in fase di sviluppo, ma questo non vuol dire che lo si avrà nella propria collezione in tempi brevi. Con Sucker Punch in cabina di regia i lavori saranno certosini, con la rifinizione che verrà curata maniacalmente. La qualità del primo capitolo, approdato sugli scaffali durante l’estate appena trascorsa, ne è una prova lampante.

Ghost of Tsushima 2 presto in sviluppo?

Sono stati sei gli anni di lavorazione che hanno portato il capostipite del franchise dalla mente degli sviluppatori al mercato videoludico. Un lasso di tempo entro il quale è stato necessario costruire da zero un intero mondo di gioco vivo e pulsante. È quindi lecito aspettarsi ora che le tempistiche siano ridotte.

D’altronde buona parte dell’impalcatura ludica è già sostanzialmente creata. Occorrerà levigare, smussare e perfezionare il tutto per dargli un abito consono alla next gen, con PS5 che rappresenterà il palcoscenico ideale per le ambizioni di Ghost of Tsushima 2.

Ma cosa ha scatenato le voci di corridoio inerenti questo potenziale sequel? A stuzzicare i fan è stato un annuncio di lavoro pubblicato dagli stessi ragazzi di Sucker Punch. La figura di cui sono alla ricerca è quella di uno scrittore di narrativa che abbia desiderio di scrivere storie ambientate nel Giappone feudale. Un riferimento troppo specifico per non tornare con la mente alla produzione appena consegnata ai fan nel mese di luglio.

Tanta la carne che potrebbe essere messa sul fuoco, con non pochi utenti che hanno ipotizzato un ritorno del franchise dopo la conclusione del capostipite. Sarà effettivamente questa la strada scelta da Sucker Punch?

Fonte