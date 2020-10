Fiorella Mannoia canta Rodari, nel giorno del centenario della sua nascita. Si tratta di un omaggio che Bungaro inserirà nel suo nuovo EP, in uscita il 13 novembre prossimo. Il brano sarà disponibile a cominciare dal 23 novembre in tutte le radio e le piattaforme di streaming.

Le motivazioni di questa scelta così importante si leggono nelle parole di Bungaro:

“È bastato un istante, una luce potente, Il cielo è di tutti era talmente bella che non mi capitava da anni di essere così folgorato da tanta bellezza. Ero a casa di Fiorella Mannoia a progettare canzoni e fu lei a farmi leggere questa meraviglia. Mi rapì immediatamente. Azzardando, dissi a Fiorella “vorrei provare a scriverne la musica”. Gelosamente presi questo capolavoro e lo portai a casa. Fu un attimo, il tempo di accogliere e proteggere dentro di me la visione di Rodari. Aspettai la sera, presi la chitarra e fiorì immediatamente. Ricordo di aver pianto dalla gioia. Il cielo è di tutti è stato un piccolo miracolo. Qualcosa di più grande di me ma che mi ha voluto dal primo momento”.

Il brano sarà riversato nell’EP di Bungaro, che sarà immesso sul mercato a cominciare dal 13 novembre e, quindi, a pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo album di inediti di Fiorella Mannoia. Padroni Di Niente è infatti atteso per il 6 novembre. Il disco è già stato anticipato da un singolo – Chissà Da Dove Arriva Una Canzone – scritto da Ultimo. Il brano è stato presentato durante l’ultima edizione dei Seat Music Awards in diretta dall’Arena di Verona.

La musica di Fiorella Mannoia sarà presentata anche nel tour che la riporta sul palco dei teatri dopo i concerti che ha tenuto per il supporto di Personale. Le date sono fissate per il 2021, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati alla vendita.