Una foto riapparsa sui social mostra Fedez con la mascherina nel 2019, a torso nudo e accanto al figlio Leone. La foto era stata pubblicata dallo stesso Federico Lucia l’8 settembre su Twitter senza didascalie. Per i complottisti del COVID19, dunque per coloro che ora negano la pandemia e ora la considerano un artificio dei potenti per sottomettere la popolazione mondiale, il rapper era già al corrente dell’esistenza del virus e dunque si preparava a fare endorsement al premier Giuseppe Conte.

In realtà, pur se la foto è priva di didascalia, esiste una spiegazione. In primo luogo in quel tempo i Ferragnez erano di ritorno da un viaggio a Tokyo durante il quale avevano partecipato a un cosplay. Fedez aveva scelto Naruto, più precisamente Kakashi, e aveva postato la sua versione in costume sui social. Kakashi ha sul volto una mascherina nera, la stessa indossata nella foto postata l’8 settembre insieme al figlio Leone.

Nello stesso periodo Fedez e Chiara Ferragni avevano partecipato alla Milano Fashion Week e il rapper si era presentato con la stessa mascherina. I più accreditati portali della moda, Vanity Fair in primo luogo, avevano riportato che nel settembre 2019 le passerelle avevano mostrato outfit che comprendevano la mascherina come accessorio di tendenza. Fedez la indossava e con lui Myss Keta e stranamente, su quest’ultima, nessuno ha mai formulato teorie.

Tuttavia il dettaglio aveva incuriosito i follower e Fedez aveva replicato nelle stories di Instagram: “Un’ottima soluzione se avete brufoli o herpes e dovete andare ad eventi importanti”. A cosa dobbiamo, quindi, la foto di Fedez con la mascherina nel 2019? A cavallo tra il cosplay a Tokyo e la Milano Fashion Week il rapper mostrava l’accessorio anche in casa: ricordiamo che si parla di un rapper e di un influencer, e in quell’anno le mascherine sfilavano sulle passerelle di Dior, Fendi e Givenchy come dettaglio glam.