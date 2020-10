La nuova stagione televisiva iniziata ormai il mese scorso continua a stupire, sapevamo sarebbe stato complicato per via degli slittamenti e degli stop alle produzione, ma davvero Rai2 ha bisogno di mandare in onda in replica FBI e 9-1-1 2 con tante prime visioni che ancora attendono in lista (addirittura alcune da anni)? Sembra proprio di sì. Chi ha cambiato la programmazione del giovedì sera ha deciso di andare sul sicuro, magari per non pestare troppo i piedi a Doc Nelle tue Mani o, viceversa, ha voluto tenere al sicuro qualcosa che sarebbe andata allo scontro con un recordman come Luca Argentero.

Risultato? Da giovedì 22 ottobre, su Rai2 tornano FBI e 9-1-1 2 in replica. Ad aprire le danze ci penserà proprio la serie con Missy Peregrym e Zeeko Zaki che andrà in onda dalle 21.20 circa e fino alle 22.05 quando prenderà il via la serie firmata da Ryan Murphy. FBI inizierà la sua corsa dall’episodio numero 19 della prima stagione mentre la serie con Angela Bassett e Peter Krause tornerà con la seconda stagione con due episodi a serata per nove settimane, salvo cambiamenti e novità nella programmazione.

Grazie all’arrivo di FBI e 9-1-1 2 il fine settimana dedicato alle serie tv su Rai2 si allunga permettendo al pubblico di godersi episodi vecchi e nuovi già dal giovedì. Rimangono confermate anche le serie del venerdì, del sabato e della domenica con qualche novità. Il venerdì ci attendono NCIS 17 e The Rookie 2, il sabato S.W.A.T. 3 e Criminal Minds 15 e domenica sera NCIS Los Angeles 11 e NCIS New Orleans 6.

Le serie saranno il fiore all’occhiello di questa stagione complicata visto che già a gennaio è prevista un’altra ventata di episodi tra quelli inediti di FBI 2 e 9-1-1 3 ma anche tra The Good Doctor 4, presto in onda negli Usa quindi quasi in contemporanea, e The Resident 2 fermatosi in corsa per bassi ascolti la scorsa estate su Rai1.