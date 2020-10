La storia principale di Fast & Furious, una tra le saghe più remunerative di Universal Pictures, terminerà con l’undicesimo film (come riportato da Deadline). Questa saga ha totalizzato al botteghino un totale di circa 5,8 miliardi di dollari (a fronte di un budget di 1,2 miliardi).

Justin Lin sarà il regista del gran finale diviso in due parti. Non si tratta di una sorpresa: il cineasta ha già lavorato a diversi capitoli della saga, tra cui il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il nono. Le sceneggiature delle pellicole conclusive dovrebbero essere scritte da Chris Morgan.

Una scena di Fast & Furious 8 (Universal Pictures).

Fast & Furious 9 (diretto da Justin Lin) si trova attualmente in post-produzione. Il film sarebbe dovuto uscire negli USA il 22 maggio 2020, ma – a causa della pandemia – lo studio è stato costretto a rimandarlo al 28 maggio 2021 (dopo No Time To Die).

Nel lungometraggio, Dom Toretto vive in tranquillità con la moglie Letty e il figlio Brian. L’uomo è costretto a riunire la squadra per sventare un complotto mondiale organizzato da suo fratello dimenticato (interpretato da John Cena). Il film è ambientato in diverse città del mondo: il protagonista dovrà affrontare la sua sfida più complessa.

Nel cast figurano Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize, Cardi B e Ozuna.

Universal Pictures produrrà quasi certamente altri spin-off: si parla già di un sequel del film Fast & Furious – Hobbs & Shaw, una storia tutta al femminile e una serie televisiva animata (Fast & Furious: Spy Racers).