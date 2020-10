Archiviata la riuscitissima The Good Place e l’amara fine del revival di Veronica Mars, che ha avuto una conclusione straziante per la trama e non è stata rinnovata da parte di Hulu, Kristen Bell approda su Netflix con una nuova miniserie originale di cui è protagonista e produttrice esecutiva.

The Woman In The House sarà il primo progetto Kristen Bell dopo la fine dell’acclamata The Good Place di NBC, terminata lo scorso gennaio, a sua volta disponibile sulla piattaforma streaming (in Italia solo fino alla terza stagione). La serie è valsa alla Bell una candidatura ai Golden Globe come Miglior attrice in una serie commedia o musicale nel 2019.

Annunciata come a metà tra thriller e dark comedy, The Woman In The House è incentrata su Anna, una giovane donna con il cuore spezzato per cui ogni giorno è uguale al precedente. Con un bicchiere di vino in mano, guardando fuori dalla finestra, osserva la vita degli altri che scorre senza che lei ne faccia parte. Ma quando un affascinante vicino si insedia dall’altra parte della strada, Anna inizia a vedere una luce alla fine del tunnel. A smorzare il ritrovato entusiasmo, però, sarà un delitto: Anna crede di essere testimone di un raccapricciante omicidio. Sarà davvero così?

Kristen Bell è la protagonista degli 8 episodi di The Woman In The House, attesa su Netflix nel 2021, e partecipa alla produzione esecutiva della miniserie. Marti Noxon (Sharp Objects e Dietland) sarà produttore creativo per la comedy, che sarà anche prodotta da Ferrell, Jessica Elbaum e Brittney Segal. Produce la serie anche Gloria Sanchez di Dead To Me, altra commedia dallo humor nero di Netflix.

La Bell si sta preparando al ruolo leggendo un’enorme quantità di romanzi noir e gialli.

Prossimamente Kristen Bell sarà anche la voce narrante del reboot di Gossip Girl attualmente in sviluppo per HBO Max, riprendendo lo stesso ruolo di narratrice della storia che aveva svolto per la serie originale del 2007. L’attrice è anche proprietaria di un’azienda di snack, This Save Lives, che dona i proventi delle vendite per aiutare a nutrire i bambini malnutriti in tutto il mondo.