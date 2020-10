La Fonoprint è uno storico studio di registrazione nato nei primi anni ’80 di cui Lucio Dalla fu uno dei proprietari e acceso sostenitore. Anche gli allegati musicali della mia prima fanzine Red Ronnie’s Bazar sono stati “sistemati” alla Fonoprint da un giovanissimo Maurizio Biancani, oggi maestro del mixer. Tutti i più importanti artisti italiani ci sono passati, da Vasco Rossi a Zucchero. Poi, l’inevitabile periodo buio dopo la scomparsa di Lucio e il “fai da te a casa tua col computer” che ha snaturato la musica. Leo Cavalli è intervenuto, acquistando la Fonoprint e rilanciandola, sia come studio di registrazione che come luogo dove fare corsi tenuti da esperti del settore. La sua intenzione è riportare Bologna al centro della musica com’era anni fa. Per questo si è addentrato anche in produzioni musicali creando un’etichetta. Tra gli artisti che sono approdati alla Fonoprint c’è Diego Conti.

Nella prima puntata del Premiato Circo Volante del Barone Rosso il 5 ottobre mi sono collegato con lui proprio all’interno della Fonoprint. Si è raccontato e ha fatto due brani dal vivo. Mi è piaciuto molto questo giovanissimo cantautore, così ho deciso di chiamarlo live nello studio del Barone Rosso il lunedì successivo. Da queste due sue esibizioni ho montato il video qui allegato.

Qui sotto la sua bio:

Diego Conti è un cantautore e musicista italiano nato a Frosinone il 25 giugno 1995.

Nel 2014 sotto la guida del manager Maurizio “Rusty” Rugginenti inizia il suo percorso artistico.

Ospite alla prima tappa del Festival Show a Castelfranco Veneto, condivide il palco con tanti Big della musica italiana, tra cui Al Bano, presentando alle 20.000 persone accorse per lo spettacolo il suo brano “L’impegno”.

Apre una data del tour di Tormento “Dentro e fuori live tour” da qui l’incontro con Dj Shablo e Giovanni Valle che fa nascere una collaborazione con il rapper Clementino per il quale Diego registra le chitarre di “Quando sono lontano” e “Ragazzi fuori” brani in gara rispettivamente alla 66a e 67a edizione del Festival di Sanremo nella sezione big.

Nell’ultimo album “Vulcano”, del rapper partenopeo, è inoltre uno dei compositori della musica, nonché chitarrista del brano “Deserto”.

Nel 2016 partecipa alla decima edizione di X Factor nella categoria Under Uomini capitanata da Arisa.

Terminato il percorso all’interno del programma è ospite di Fiorello a Edicola Fiore e qualche mese dopo pubblica ufficialmente il brano “L’impegno” e a seguire, nel settembre 2017, il brano “Non finirà”. Nella fine estate del 2018 l’artista firma un contratto con Richveel/Rusty Records e Thaurus Publishing ed entra in studio di registrazione con il producer Mark Twayne. È nei 24 artisti in gara del Festival di Sanremo Giovani 2018 con la canzone “3 Gradi” e pubblica il primo Ep Evoluzione. Da pochi mesi è entrato nell’etichetta Fonoprint.

