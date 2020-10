Vi state domandando come funziona la lotteria degli scontrini? A partire dal 1 gennaio 2021 verrà dato l’avvio anche a questo concorso a premi, che sappiamo andare di pari passo allo scontrino elettronico. Per tutto l’anno che verrà avranno luogo diverse estrazioni, fino ad un picco massimo di 5 milioni di euro. Le estrazioni ordinarie con cadenza settimanale distribuiranno 7 premi da 5 mila euro, mentre quelle ‘zerocontanti‘ 15 premi da 25 mila euro per i consumatori e 15 premi da 5 mila per i commercianti.

La lotteria degli scontrini prevedrà anche estrazioni mensili ordinarie con 3 premi da 30 mila (cadranno ogni giovedì del mese), ed estrazioni mensili zerocontanti con 10 premi da 100 mila euro per i clienti e 10 premi da 20 mila euro per i commercianti. Passiamo adesso ad illustrarvi il funzionamento della lotteria degli scontrini per quel che riguarda le estrazioni annuali ordinaria e zerocontanti: nel primo caso ci sarà un premio da 1 milione di euro, mentre nel secondo un premio da 5 milioni di euro per il cliente ed uno da 1 milione di euro per il commerciante. Sappiate che ogni scontrino prenderà parte alle estrazioni settimanali, mensili ed annuali: chi pagherà in contanti avrà modo di partecipare solo a quelle ordinarie, mentre i pagamenti digitali daranno diritto di partecipazione anche a quelle zerocontanti (a cui, come detto sopra, parteciperanno pure gli esercenti).

Sarà possibile prendere parte alla lotteria degli scontrini se si è maggiorenni e residenti in Italia, oltre ad aver comprato beni o servizi per cifre pari o superiori ad 1 euro presso i punti vendita fisici del territorio. Vi ricordiamo pure che ogni pagamento, per risultare valido ai fini delle estrazioni, dovrà accompagnarsi ad un codice lotteria, ovvero un QR code da richiedere prima sul portale adibito a partire dallo scorso marzo (non bisognerà registrarsi, ma semplicemente inserire il proprio codice fiscale per l’ottenimento di un codice alfanumerico, reso anche sotto forma di codice a barre, da stipare nello smartphone o da stampare, da mostrare poi al commerciante). Da ciascuno scontrino scaturirà un biglietto virtuale per ogni euro speso, arrotondato per eccesso superati i 0,49 cent, fino un massimo di 1000 codici a fronte di una spesa di 1000 euro o più.