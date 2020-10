Ormai è sempre più probabile che i Samsung Galaxy S21 vengano presentato a gennaio, anticipando di qualche mese la tradizionale data di uscita di fine febbraio. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il trio dei dispositivi che comporrà la linea utilizzerà schermi piatti e curvi. I Samsung Galaxy S21 e S21 Plus avranno schermi 2D, il che significa che non ci saranno curve ai lati, a differenza del Samsung Galaxy S21 Ultra, che invece manterrà la curvatura.

Un altro rapporto afferma che le cornici su tutti e quattro i lati saranno simmetriche, e che quindi non ci sarà una cornice extra sul chin. Questi sono i dettagli più recenti emersi in merito ai display di cui probabilmente si equipaggerà la linea dei Samsung Galaxy S21, di cui è stato anche detto utilizzerà un sistema di ricarica rapida a 25W per quel che riguarda i primi due modelli, ed a 45W per il terzo, nonché più avanzato, esemplare. Stando a quanto riportato da Ice universe, sarebbe da escludere completamente la possibilità che i prossimi top di gamma del produttore asiatico adottino l’ultimo standard di ricarica rapida a 65W, già previsto da altri OEM (come nel caso di Xiaomi).

Il leakster, almeno per il momento, non sembra essere un grande fan dei Samsung Galaxy S21, avendo anche consigliato in un suo tweet di non aspettare i Samsung Galaxy S21, che, eccezion fatta per il processore (che non è comunque cosa di poco conto), non sarebbe all’altezza dei Galaxy S20 in linea generale (suggerimento rivolto ai fan intelligenti del brand sudcoreano). In ogni caso, non passerà troppo tempo prima di conoscere più da vicino i Samsung Galaxy S21, specie perché dovrebbero essere presentati a gennaio, e quindi anche prima rispetto al classico appuntamento annuale del MWC di Barcellona. Voi che idea vi siete fatti in merito? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.