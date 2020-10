Sono ufficialmente iniziate le riprese della serie Rai Sopravvissuti. Il progetto, annunciato al 70° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, è diretto da Carmine Elia – già dietro la macchina da presa per La Porta Rossa. Al centro della trama ruota il mistero intorno a un gruppo di superstiti di un naufragio che cercano di tornare alla normalità di casa, non senza portare dentro di sé bugie e segreti legati all’accaduto.

Tra i protagonisti c’è Lino Guanciale, uno dei naufraghi dell’imbarcazione Arianna di cui si sono perse le tracce dopo un anno di inutili ricerche. La nave era diretta ai Caraibi con un equipaggio di dodici persone, e riappare mesi dopo con a bordo solo sette sopravvissuti, i quali sembrano nascondere un grande segreto su quanto accaduto e sulla sorte delle persone scomparse. Cos’è davvero successo su quella nave?

La serie, scritta da Viola Rispoli, Massimo Bacchini, Sofia Bruschetta, Ivano Fachin, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, è una co-produzione Rai Fiction-Rodeo Drive-Cinétévé-ZDF. Sopravvissuti è descritto come un mistery-drama suddiviso in dodici episodi da 50 minuti ciascuno di essi diretto da Carmine Elia. Un cast di attori internazionali partecipa al progetto: oltre Guanciale, anche Giacomo Giorgio, Barbara Bobulova, Vincenzo Ferrara, Adèle Wismes, Fausto Sciarappa, Camilla Semino Favro, Florian Fitz, Pia Lanciotti, Luca Biagini, Stéfi Celma, Alessio Vassallo, Elena Radonicich, e Sophie Pfennigstorf.

Il primo ciak è stato battuto mercoledì 21 ottobre, come annunciato nei giorni scorsi. Le prime riprese saranno effettuate a Genova, dove si girerà fino a metà dicembre, per riprendere poi a Roma da gennaio 2021 e proseguire per altre 16 settimane.

Per Lino Guanciale è un periodo particolarmente impegnativo. Dopo aver terminato L’Allieva 3 – in onda ogni domenica su Rai1 – l’attore potrebbe entrare nel cast del remake italiano di This Is Us, la serie targata NBC, che nel nostro Paese avrà il titolo provvisorio di Noi. Insieme a Guanciale sono stati annunciati altri possibili nomi nel cast.

La trama della serie Rai Sopravvissuti è ancora priva di dettagli specifici, ma probabilmente ne sapremo di più nei prossimi giorni, quando verranno pubblicati video e foto dal set. Sulle Instagram stories del profilo ufficiale della serie sono stati pubblicati i primi contenuti direttamente dal set. La messa in onda della serie è prevista nel corso del 2021.